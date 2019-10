Ellenállhatatlan volt a SZoESE váltója

Versenycsúccsal nyert a SZoESE négyfős váltója a Tolle UHT Maratonstafétát.

Csaknem 31 ezer futó állt rajthoz az elmúlt hétvégi budapesti futófesztiválon, a kétnapos rendezvényre – amelynek fő eseménye a vasárnapi SPAR Budapest volt – az ország 1100 településéről érkeztek a résztvevők, Vas megyét több mint kétszáz futó képviselte. A maratoni távot váltóban is lehetett teljesíteni – a Tolle UHT Maratonstaféta bajnoka a SZoESE Jacsev Sámuel, Kovács Attila, Kívés Bendegúz, Horváth György összetételű kvartettje lett 2:18:35 órás versenycsúccsal. Kívés István tanítványai a győzelem megszerzése mellett a szintén e verseny keretében megrendezett maratoni országos bajnokság élmezőnyét is segítették jó tempójukkal.

– Címvédőként érkeztünk a maratonstafétára, az addigi mérlegünk két győzelem és két második hely volt. Most is az első hely volt a célunk, megspékelve egy kis sportbaráti szívességgel – számolt be e versenyről Kívés István edző. – A maratoni ob két nagy esélyese Csere Gáspár (BEAC) és Jenkei Péter (Vasas) volt. A BEAC-os versenyzőnek a klubja váltója diktálta a tempót, a vasasosok pedig a szombathelyi kvartett segítségét kérték. A mi csapatunkból Jacsev Sámuel kezdett és futotta le a 9 km-es résztávot, őt Kovács Attila váltotta 12,4 km-en – mindketten hozták a tervezett 69 perces félmaratoni iramot. A 8,3 km-es etapot Kívés Bendegúz 250 méteres előnnyel kezdhette a BEAC harmadik embere előtt, és ugyanennyivel járt előbbre Jenkei is az egyéni ob-n. Gyakorlatilag már ekkor eldőlt mindkét verseny.

A BEAC-osok már nem tudtak közelíteni. Az utolsó 12,5 km-t ellenállhatatlan erővel futotta végig Horváth Gyuri, ezen a napon legyőzhetetlenek voltak a fiúk. Az olimpikon, országos csúcstartó középtávfutóval, Kazi Tamással felálló adidas Runners Speed Squad 2:21:53-as idővel szerezte meg a második helyet. Az országos bajnoki címet a szombathelyiek által támogatott Jenkei Péter nyerte 2:23:22-vel, Csere Gáspár 2:26:21-gyel lett ezüstérmes.

A csaknem hatezer fős amatőr maratoni mezőnyben Vas megye legjobb férfi eredményét a Vámoscsaládról érkező Nyeső András érte el, 3:09:38-as időeredménye az M30-as kategória 15. helyét jelentette. A szombathelyi Bazsóné Pulai Ibolya 3:26:00 órával a nők abszolút versenyében 35., kategóriájában (W45) a negyedik helyet szerezte meg.