Elnökváltás a megyei tornaszövetségnél

Elnökcsere is történt a Vas Megyei Torna Szövetség tisztújító közgyűlésén: a 25 évig regnáló Kővári Józsefet Sárai Gabriella váltotta.

A Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsának elnöke, prof. dr. Gadányi Károly vezette le a Vas Megyei Torna Szövetség tisztújító közgyűlését. Az elnökségben több poszton is történt változás. Huszonöt évnyi szolgálat után lemondott az elnök Kővári József, aki az elnökség egyik tagját, Sárai Gabriellát javasolta utódjául.

A közgyűlés egyhangúlag meg is szavazta az előterjesztést. Haláláig a celldömölki Czupor Ferencné képviselte az elnökségben a megye Szombathelyen kívüli tornasportját. Most a jáki Weidinger Veronikát választották erre a pozícióra. Új tagja lett az elnökségnek a Szombathelyi Sportiskola tornásza, az ugrásban Európa-bajnok Dévai Boglárka személyében, aki a sportolókat képviseli a továbbiakban. A megyei szövetségen belül a titkári feladatokat továbbra is Rácz Gábor látja el, a versenysportért Vizer Erzsébet, a diáksportért pedig Grénus Gabriella a felelős.

A megyei tornaszövetség közgyűlése egyhangúlag elfogadta azt az indítványt is, hogy jelezzék a Magyar Torna Szövetség vezetése felé: támogatják, hogy Dévai Boglárka edzőit, Rácz Gábort és Vizer Erzsébetet terjesszék fel, javasolják mesteredzői címre.