Elődöntős a Körmend – Harmadszor is legyőzték a piros-feketék a Sopront

Lezárta a negyeddöntős párharcot az Egis Körmend NB I-es kosárcsapata. A harmadik mérkőzésen magabiztosan nyertek a piros-feketék, így bejutottak az elődöntőbe, ellenfelük a Pécs lesz.

Nagy iramot diktáltak a felek, ez most nem annyira kedvezett a Körmendnek, mert kapkodó játékot mutatott és hibája is volt bőven. A Sopron jól kezdett, a negyed közepén elérte a tízpontos vezetést. A házigazda meg mindössze egy duplát szenvedett össze Hammonds jóvoltából. Nem volt meg az összhang a hazai együttesnél, az ingatag támadójátékot nehezítették a rossz passzok és az eladott labdák. Ferencz triplája éppen időben érkezett, de nem volt elég hangos az ébresztő. A Sopronnak jól mentek a távoli dobások, így őrizte előnyét az SKC. A Körmend csak a kis­szünetre nézett be tíz pont alá (13-21). A második negyed elején többet hibázott a Sopron is, hamar látótávolságba került a hazai együttes (18-21).

De gyorsan eszmélt a vendégcsapat, megint indított egy kisebb rohamot. A 15. percre két pontra zárkóztak a körmendiek, majd nem sokkal később Hammonds kiegyenlített (28-28). Pár másodpercet kellett várni az amerikai újabb duplájára, így már a Körmendnél volt az előny. Faultok és büntetők törték meg a játékot, nem tudtak elszakadni egymástól a felek. A negyed utolsó percében Wiggings fordított, egypontos soproni előnnyel zárult az első félidő.

Wiggings ott folytatta, ahol az előző negyedben abbahagyta. Megint bevarrt egy hárompontost, a Körmendnél meg Hammonds vitte a csapatot. Ferencz megint a legjobbkor talált be távolról, de nem tört meg a Sabáli-legénység.

Egálközelben mozgott az eredmény, egyik fél sem tudott komolyabban felülkerekedni. Az etap közepétől a hazaiak voltak magabiztosabbak, ez hétpontos előnyre volt elég (50-43). Aztán úgy tűnt, kezd megtörni a jég és a soproni hibákból nagyobb előnyt kovácsolt a házigazda (55-43). Nem adta olcsón a bőrét az SKC, feljött négy pontra (55-51), de a körmendi kapitány egy triplával azonnal tett róla, hogy ne tartson sokáig a soproni lendület. A záró negyedben sok hibával játszottak a csapatok, nehezen ment a pontszerzés. Thames triplája megint tíz pontot jelentett a felek között (63-53). Fogyott az idő, újítania kellett a Sopronnak. De nem tudott, ez a végére meghozta a kedvét a hazaiaknak, Price is felébredt mély álmából (71-53). Négy perccel a mérkőzés vége előtt már örömmámorban úszott a körmendi publikum. Húszon is átugrott a hazai előny (75-54), az ifjoncok is lehetőséget kaptak Zollner mestertől.

A negyeddöntős párharc harmadik összecsapásán megérdemelt körmendi győzelem született, így kétszeresen is ünnepelhetett a születésnapos csapatkapitány, Ferencz Csaba. De dicséret illeti a Sopront is, jó ellenfél volt a negyeddöntőben. Folytatás jövő szombaton, a piros-feketék az elődöntőben a Péccsel találkoznak.

JEGYZŐKÖNYV Egis Körmend–Sopron KC 78-56(13-21, 21-14, 24-16, 20-5)

Körmend, 1800 néző, NB I-es férfi kosárlabda-negyeddöntő, 3. mérkőzés Vezette: Papp P., Praksch P.,Farkas G. Körmend: BRADFORD10/6, Price 8/3, FERENCZ 9/9, HAMMONDS 22/3, Delas 8. Csere: Thames 7/3, Csorvási 9, Takács, Kiss M. 3/3, Lajsz 2, Kiss B. –, Oroszi –. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Sopron: Warner 8/6, Lemar 15, Supola 12, WIGGINGS 12/6, Gordon 3. Csere: Molnár 2, Dénes 4, Werner –, Élő –, Buzsáki –. Vezetőedző: Sabáli Balázs.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2-4. 8. perc: 9-19. 15.perc: 26-28. 18.perc 32-28. 24.perc: 43-43.28. perc: 55-45. 34.perc: 63-53. 36. perc: 68-53.

A másik két párharc is 3-0-val ért véget: Szolnok–Paks 92-87, PVSK–Jászberény 88-76.