Először kapott ki a SZoESE

Rosszul kezdte az évet a SZoESE amatőr NB I.-es női kosárcsapata, egy ponttal kapott ki a vendég DVTK-tól – kilencedik bajnokiján első vereségét szenvedte el a listavezető.

Szombathelyi Egyetemi SE –DVTK Miskolc U23 74-75 (24-18, 13-15, 19-23, 18-19). – Szombathely, egyetemi csarnok, amatőr NB I.-es női kosárlabda-mérkőzés, vezette: Rokob, Tóth B.

SZoESE: Kovács G. 14/3, Preisinger 7/3, SZABÓ-HAKLITS 20/12, Balogh V. 12, PLÓZER 18. Csere: Sándor –, Mezősi 3/3, Koltay –. Edző: Szabó László.

A hazaiaknál a sérülésből lábadozó Püspöki és Szanati nem játszott. Jó csapattal érkezett a vendég, több A csoportos tapasztalattal felvértezett játékost bevetve. Ami nem zavarta meg a veretlen, listavezető házigazdát, remekül kezdett. Rögtön magához ragadta az irányítást, az egész első negyedben erős tempót, jó ritmust diktált, végig vezetett – ráadásul négy triplát is szerzett ebben a játékrészben. A folytatásban azonban rendezte sorait a vendég, így a második etap kiegyenlített mérkőzést hozott. Védekezésben követett el hibákat a vendéglátó, és a dobóformája is visszaesett. Ennek ellenére a nagyszünetre hazai vezetésnél vonultak a felek (20. perc: 37-33). A harmadik negyed viszont egyértelműen a diósgyőrieké volt, egyre faragták a hátrányukat – jól szedték a lepattanókat, sok pontot értek el második szándékból. Mintha fáradt volna a SZoESE. A negyedik negyed egyenlő állásról indult (30. perc: 56-56). A záró negyed hektikus játékot hozott, hol a SZoESE került előnybe (33. perc: 62-57), hol a vendég (35. perc: 63-64). Úgy tűnt, hogy a házigazda kicsikarja a győzelmet (37. perc: 72-63), de a közvetlen hajrá a vendégeknek sikerült jobban. Az utolsó támadást a SzoESE vezette, sikerült is végigvinni az akciót, ám Kovács közelije leperdült a gyűrűről – egy ponttal nyert a DVTK.

Szabó László: – Tudtuk, hogy minden sorozat megszakad egyszer, a mi veretlenségi sorozatunk most ért

véget. Egy jó csapattól kaptunk ki, és nem is játszottunk a legjobban, főleg védekezésben hibáztunk sokat. Most azon

leszünk, hogy újabb veretlenségi sorozatot építsünk ki!

A listavezető SZoESE szombaton (16.00) a Tatát fogadja – a kötelező győzelemért.

Kiemelt fotónkon: Plózer Petra alaposan megszórta magát