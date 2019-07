Először nyugaton – Szőke Szabolcs vezérszerepre készül

Az OB I-es Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) egyik nyári igazolása, Szőke Szabolcs nagy nyereség lehet a vasiak számára.

Alaposan átalakult kerettel vág neki az OB I-es vízilabda-bajnokságnak az előző szezont a 12. helyen záró AVUS. Matajsz Márk csapatából hatan távoztak, viszont heten érkeztek. Fiatal és rutinos pólósokat egyaránt szerződtettek a szombathelyiek – utóbbiak táborába tartozik a 29 esztendős, több neves klubot is megjárt pólós, Szőke Szabolcs. A vízilabdázó korábban szerepelt Szentesen, Szolnokon, az OSC-ben, a Racionet Honvédban, Debrecenben, legutóbb pedig Miskolcon játszott. Szőke korábban végigjárta a különböző korosztályos válogatottakat, az ifjúságival Európa-bajnoki ezüstérmet is nyert. Legutóbbi klubcsapatával, a Miskolccal Magyar Kupa-ezüstérmet szerzett. A szélső-átlövő poszton szereplő Szőke az egyike volt annak a három játékosnak, akiket az aligátorok már szezon végi, parkerdei piknikjükön be tudtak mutatni szurkolóiknak.

– Matajsz Márk még februárban megkeresett, hogy a nyártól lenne-e kedvem Szombathelyen folytatni pályafutásomat – mondta Szőke Szabolcs. – Igent mondtam, hiszen Miskolcon kevesebb lehetőséget kaptam, mint amire számítottam – igaz, erős klubról van szó, nem volt könnyű bekerülni a csapatba. Matajsz azt ígérte, hogy nagyobb szerepem lesz az AVUS-nál, és itt ki tudok teljesedni. Ami eddigi benyomásaimat illeti, nagyon jók. A csapat nagy részét már ismertem, hiszen még a Debrecennel edzőtáboroztunk itt, és felkészülési tornákon is részt vettünk.

Rengeteg játékos távozott a nyáron, a meghatározó emberek közül, a magból Ivan Basara és Kiss Csaba is elment. De Márk próbált hasonló kaliberű játékosokkal erősíteni, szerintem sikerült. Nyilván nem megy egyik napról a másikra a beilleszkedésünk, de remélem, a Magyar Kupa előtt, augusztus végére összeáll, kész lesz a csapat. Ami a célokat illeti, egyelőre korai megfogalmazni az elvárásokat, de a 9–12. hely környékére várom az AVUS-t. Egyénileg pedig szeretnék a csapat egyik vezérévé válni, ami nem feltétlen csak gólokban mutatkozik meg, hanem összességében kell jól teljesítenem. Az ország nyugati felén még nem éltünk a párommal, de tetszik, amit eddig a városból láttunk. No és az uszoda is remek, nagyon szép környezetben készülhetünk fel a szezonra. Egyelőre egy esztendőre írtam alá, de ha minden jól alakul, tovább is szívesen maradok.