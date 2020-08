Először versenyeztek fogathajtók a pornóapáti futballpályán (Fotógalériával)

Színvonalas hajtásokat, izgalmas versenyt hozott a pornóapáti futballpályán rendezett fogathajtóverseny.

Az időjárás kegyeibe fogadta az első pornóapáti fogathajtóverseny lelkes szervezőit és a színes program iránt érdeklődő nézőket. Az egyhetes esőzés után úgy felszáradt a falu labdarúgópályája, hogy élvezetes csatát vívhattak a megyei fogathajtóverseny-sorozat harmadik állomásának résztvevői. A benevezett húsz kettesfogatból végül 18 állt rajthoz a kétfordulós akadályhajtásban. A technikás pályán a második körben már több hibátlan teljesítmény is akadt, de mivel az elsőben nem volt ilyen, nem volt szükség összevetésre – az időeredmények döntöttek közöttük. Bár a mezőnyben Zala, Győr-Sopron-Moson megyei, sőt szlovákiai versenyzők is akadtak, a dobogó mindhárom fokát vasi hajtó foglalhatta el. A pornóapáti viadalt a gencsapáti Főnix LE versenyzője, Geröly Tibor nyerte Komálovics Ottó (Lukácsházi SE) és ifj. Szájer József (Katafai LSE) előtt. Ők képviselhetik majd Vas megyét az országos döntőben is, hiszen a három versenyből (Hegyhátszentjakab, Gencsapáti, Pornóapáti) álló kvalifikációs versenysorozatban is ők alkotják az élmezőnyt: a pontversenyben ifj. Szájer József (37) lett az első, Geröly Tibor (34) a második és Komálovics Ottó (29) a harmadik.

A másik versenyszámban, a vadászhajtásban 15 fogat versenyzett. Itt is színvonalas hajtásokat láthattunk. Első helyen Fülöp Zsolt (Győrsági Lovas Egyesület) végzett, második Pózvék István (Zalalövő és Környéke LSE), harmadik pedig Geröly Tibor lett.

– Engedjék meg, hogy lovasember minőségben szóljak, hiszen én sok évtizeddel ezelőtt Makkos Vili bácsi tanítványa lehettem, és életem legszebb időszakát jellemzik a lovak és a lovak iránti szeretet és a lovastársak iránti barátság – mondta az ünnepélyes díjátadást követően dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke. – Ma reggel a fővárosban, a Kossuth téren kezdtük a napot a tisztavatással, zászlófelvonással. Ott találkoztam Dallos Gyulával, a szintén vasi származású díjlovagló olimpikonnal. Ezúton átadom önöknek az üdvözletét. Örülök, hogy a mai versenyen olyan olyan állócsillagok, mint Geröly Tibor és olyan ifjú reménységek, mint ifj. Szájer József együtt mérkőztek a sportszerű, balesetmentes versenyen. Mindenki nyert, mert mindenki nagyon jól érezte magát – beleértve a közönséget is.

– Gratulálok valamennyi versenyzőnek, különösen azoknak, aki helyezést értek el – fogalmazott Fülöp Orsolya, Pornóapáti polgármestere. – Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek és kíváncsiak voltak, hogy ennyien beneveztek egy új és idegen pályára. Köszönöm, hogy ilyen sokan segítették és támogatták a versenyzők közül is a rendezvényünket.

Pornóapáti nevében a polgármesterasszony egy-egy üveg bort ajándékozott a részt vevő fogathajtóknak.