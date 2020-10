Előzésre felkészülni: Barcikán a Haladás

A labdarúgó NB II. 13. fordulójában vasárnap 17 órakor a Szombathelyi Haladás a Kolorcity Kazincbarcika otthonában, a Pete András Stadionban lép pályára.

A Kazincbarcika a kilencedik, a Haladás a tizedik helyről várja a vasárnap délutáni meccset, a borsodiak egy ponttal gyűjtöttek többet a vasiaknál. A korábban Diósgyőrben, legutóbb pedig Debrecenben dolgozó tréner, Vitelki Zoltán vezette kazincbarcikaiak érdekes módon idegenben jobban szerepelnek, mint hazai környezetben. Más kérdés, hogy eddigi 12 bajnokijukból csak négyszer játszottak odahaza. Kazincbarcikán egy-egy győzelem és döntetlent mellett kétszer kikaptak. Idegenben viszont nyolc meccsükből négyet is megnyertek – zsinórban az utolsó négyet. Legutóbb Szentlőrincen nyertek 1-0-ra. Mindössze 13 gólt szereztek, viszont csupán 15-öt kaptak – ami azt sejteti, hogy hátul stabilak, elöl viszont kevésbé hatékonyak. A sárga-kékek legismertebb labdarúgója a szlovákiai magyar védő, a korábban Mezőkövesden is megforduló Fótyik Dominik – némi meglepetésre holtversenyben, két góllal a 30 esztendős futballista vezeti a barcikai együttes házi góllövőlistáját. Rajta kívül a rutinos kapus Horváth László, valamint a támadó Borbély Bálint rendelkezik komolyabb első osztályú múlttal. Két játékosuk, Krausz Raúl és Heil Norbert viszont biztosan nem szerepelhet a szombathelyiek ellen, a közelmúltban mindketten keresztszalag-szakadást szenvedtek. A Haladás egy ponttal gyűjtött kevesebbet vasárnapi vendéglátójánál, hétfőn 1-1-re végzett az ETO FC Győrrel. Mátyus János csapata az eddigi 12 forduló során rengeteg már megnyertnek hitt meccsen veszített pontot, pontokat – ilyen volt az ETO elleni is. Azért is bosszantó ez, mert ha az elhullajtott pontok meglennének, a zöld-fehérek feljutó helyen állnának. Amennyiben a Haladás vasárnap nyer, megelőzi a Kazincbarcikát a tabellán. A szombathelyi csapatban a 2018–19-es szezonban kölcsönjátékosként szerepelt Kazincbarcikán Kiss Bence – a középpályás most ellenfélként tér vissza.

– Nagyon kellemetlen stílusban futballozó, roppant fegyelmezett és nem túlságosan kezdeményező csapat ellen játszunk, amely – még hazai pályán is – elsősorban stabil védekezésére alapoz – mondta Mátyus János, a Haladás vezetőedzője. – Nehéz kilencven perc vár tehát ránk, nagyon oda kell tennünk magunkat. Bár a futballban nincs ha, de ha hétfőn nyertünk volna, azt mondanám, idegenben most jó az iksz is, ám mert a Győr egyszer lőtt kapura, és ezzel döntetlen lett a mérkőzés, mindenképpen három pontot akarunk szerezni. Sajnos ismét lesznek hiányzóink, Schimmer Szabolcs továbbra is ülőideg-gyulladással bajlódik, Farkas Balázsnak kiment a bokája, támadónk újra hosszabb időre, hetekre kidőlt, Bosnjak Predrag pedig comb­izomsérülést szenvedett.

A szombathelyiek szombaton délelőtt még a megyeszékhelyen edzenek, majd a nagy távolság miatt ebéd után buszra szállnak, az éjszakát Mezőkövesden töltik, onnan utaznak át a meccs napján Kazincbarcikára.