Elrajtolt a 2019-es FIA kamionos-Európa-bajnokság – Kiss Norbert jól kezdett

Reménykeltő eredményekkel, többek között egy régóta várt futamgyőzelemmel nyitotta a 2019-es FIA kamionosEurópa-bajnokság 2019- es szezonját a kétszeres Eb-győztes szombathelyi pilóta, Kiss Norbert.

Az olaszországi Misano versenypályája adott otthont a 2019-es FIA kamionos-Európa-bajnokság szezonbeli első versenyhétvégéjének. A mezőnyben természetesen ott volt a német Tankpool24-Mercedes kétszeres Eb-győztes szombathelyi pilótája, Kiss Norbert is, aki egészen remek eredményekkel nyitotta a bajnokságot.

A szombati időmérőn az ígéretes negyedik helyet szerezte meg a szombathelyi versenyző, azt az első futamon meg is tartotta, kevésen múlt, hogy nem lett dobogó belőle. A fordított rajtrácsos második verseny azonban már nem sikerült ilyen jól.

– Tudtam, hogy nehéz lesz, mert sokan új kamionnal és új motorral érkeztek, és ez a sejtésem félig-meddig be is igazolódott, nagyon sok rivális megerősödött – mesélte a 34 esztendős Kiss Norbert. – Az időmérőn megszerzett negyedik hellyel elégedett voltam, az pedig, hogy az első versenyen sikerült megtartani, jobb is, mint amire számítottam. Le tudtam győzni olyanokat, akik új kamionnal vagy új motorral mentek. Egy pillanatra még a dobogót is megcsíptük. A fordított rajtrácsos futam már nehezebb volt, az elejétől nagy csatákra kényszerültem. A sebességszabályozó automatikánkban még mindig van egy kis hiba, emiatt túlléptem a sebességet, így hiába értem célba az ötödik helyen, a 10 mp-es időbüntetés miatt visszacsúsztam a hetedik pozícióba. Ami viszont pozitív, hogy az autó megbízhatóan működött, nem volt különösebb probléma és a tempónk is megvan.

Vasárnap jól alakultak a dolgok. Az időmérő után az első futamot is megnyerte Kiss Norbert; rajt–cél győzelmet aratott. Majd a fordított rajtrácsos versenyt más hibájából fel kellett adnia. A szombathelyi pilóta 2017 októbere után nyert újra versenyt a sorozatban.

– Nagyon boldog vagyok, az esős pálya nagyon feküdt nekünk az időmérőn – értékelt Kiss Norbert. – Úgy lettem első, hogy majdnem 1,2 másodpercet adtam a második Adam Lackónak. Nagyon örültem az első helynek, és annak is, hogy a futam előtt megint esni kezdett. Az ablaktörlővel volt egy kis probléma, de sikerült megnyerni a versenyt – nagyon fontos 20 pontot gyűjtöttem. A fordított rajtrácsos versenyen az első kanyarkombinációkban nekem jöttek, eltört a rugóm, nem tudtam balra kanyarodni, ki kellett állni. Kár érte, mert nagyon jó volt a tempónk. Büszke vagyok a csapatra, a magyar és a német szerelőkre, valamint a mérnökömre egyaránt. Köszönöm nekik a munkát, jó volt az autó – egyedül az ablaktörlő esett le, amit én vettem múlt héten…

Kiss Norbert összességében jól kezdte a szezont, összetettben a spanyol Antonio Albacetével holtversenyben a harmadik helyen áll 34 ponttal. Első a cseh Adam Lacko (44 pont), mögötte a címvédő és ötszörös Eb-győztes, Misanóban két futamot nyerő német Jochen Hahn (42) a második.

Nem kell már sokat várni arra, hogy a magyar szurkolók élőben is láthassák Kiss Norbertet, a kamionos-Eb mezőnye ugyanis június 22–23-án érkezik Magyarországra – a szezon második versenyhétvégéjének a Hungaroring ad otthont.