Elrajtolt a tavaszi idény a megyei I-ben – A legtöbb gól a CVSE–Körmend találkozón esett

A 16. forduló mérkőzéseivel elrajtolt a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi idénye.

A legtöbb gól a CVSE–Körmend találkozón esett, ahol 5-3-ra nyert a házigazda. Magabiztosan győzött hazai pályán a Vép és a Rábapaty. Győzelemmel nyitotta a tavaszt az egyaránt edzőt váltó Jánosháza és Vasvár. A Szarvaskend gólgazdag mérkőzésen ikszelt a Szentgotthárddal.

Jánosháza VSE–Kőszegi Lóránt FC 2-1 (0-0). – Jánosháza, 150 néző, vezette: Harcsár R.

Jánosháza: Tóth A. – BOGNÁR, Péter, Szabó T. (Nyőgéri), Herczeg (Vágusz P.), Vágusz A. (Nagy K.), NIKSZ, Laczi, NAGY B., BALÁZSI (Ambrus), Szabó L. (Palkovits). Edző: ifj. Molnár Károly.

Kőszeg: Bán – LINTNER, FEHÉR A., BOZÓKI, Prán, Csák (Németh O.), Réti (Toldi), Rómer (Laki Hegyi), Keresztes, FEHÉR D., Szolyák. Edző: Őri Gábor.

Gólszerzők: Nagy B., Niksz, ill. Szolyák.

A mérkőzésen a küzdelem dominált a szép játék helyett. A Jánosháza szerzett vezetést, de a vendégek hamar egalizáltak tizenegyesből. A végén a házigazda ismét betalált, így győzni akarásának és egy kis szerencsének köszönhetően otthon tartotta a három pontot.

Schott Lukácsháza SE–Rum KSC 0-2 (0-2). – Lukácsháza, vezette: Bedi T.

Lukácsháza: Horváth K. – Szentkúti, Beke (Horváth M.), Varga A., Lengyel, Szalai, Komálovics Á., Osztrosits (Sárközi), Gugcsó, Bősze (Bolfán), Komálovics M. Edző: Sántha Szilárd.

Rum: Busi – Csonka, Klauzer (Pásti), Szabó D. (Tar), Szakos, Markó, Pupp (Máthé), Kovács B., Baumgartner, Koronczai (Székely), Leitgeb. Edző: Kovács Balázs.

Gólszerzők: Szabó D., Koronczai.

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő–Körmendi FC 5-3 (3-0). – Celldömölk, 200 néző, vezette: Horváth P.

CVSE: Bíró – Huszár (Pázsi), SZUH, MARSAI, GORÁCZ, Szép (Szabó K.), Németh J., KESZEI, Molnár T., HORVÁTH T., Büki. Edző: Haraszti Zsolt.

Körmend: Farkas M. – Bajnok, Buti, Varga P. (Sipos), Németh M., MAJTÉNYI, Takács M. (Major), CZIMBER, Kis-Nemes, Wolf (Török), Takács Á. Edző: Somfalvi Péter.

Gólszerzők: Németh J. (2), Horváth T. (2), Marsai, ill. Majtényi (2), Horváth T. (öngól).

A nyolc gólt hozó mérkőzésnek a közönség nagyon örült – az edzők már kevésbé. Az eredmény még így sem tükrözi, hogy mennyi helyzet adódott a találkozón. Mindkét csapat kevés energiát fordított a védekezésre, és a támadások befejezésénél is akadt bőven pontatlanság. Jobb helyzetkihasználásának köszönhetően nyert a Celldömölk.

Vép VSE–Király SE 5-0 (1-0). – Vép, 150 néző, vezette: Boda Gy.

Vép: Bezdi B. – Kovács D., Koszokovits (Balikó B.), Szalai, Török (Wágner), Bezdi Sz., Auer, Varga B. (Szilvás), Nagy Zs. (Illés), Takács, Dala (Balikó D.). Edző: Török Richárd.

Király: Veszelinov – Sásdi, Kalmár, Kudron (Polgár), Beke (Kiss Á.), Hertelendi, Kovács B. (Lakosi), Perger (Hegedűs), Devecseri, Kondákor, Subicz. Edző: Hegyi László.

Gólszerzők: Illés (2), Szalai, Dala, Koszokovits.

Jól kezdte a mérkőzést a Vép, már a 3. percben vezetést szerzett. Az első félidő további részében aztán a középpályán folyt a játék, a kapuk kevésbé voltak veszélyben. A Vép építkezve támadott, a Király kontrákra és pontrúgásokra játszott. A második félidő elején ismét góllal nyitott a házigazda, majd a találkozó végére a kitámadó vendégek ellen újabb szép gólokat szerzett a vépi együttes. A hazai csapatban mindenki jó teljesítményt nyújtott.

Rábapatyi KSK–Büki TK 4-0 (2-0). – Rábapaty, 120 néző, vezette: Talabér N.

Rábapaty: Király T. – Tóth R., Gyürü, Meicz, Piros P. (Király L.), Tóth M., Csupor, Balhási (Kovács T.), Horváth K., Nagy D., Piros D. Edző: Enzsöl Gábor.

Bük: Kamondi – Tar (Komjáthy), Boldizsár, Wágner, Kovács Z. (Kovács R.), Czirók (Horváth Sz.), Tóth K., Csonka, Kossuth (Kiss R.), Orbán, Babos. Edző: Marton Róbert.

Gólszerzők: Gyürü (2), Piros D., Boldizsár (öngól).

Az első játékrész elején főleg mezőnyben folyt a játék, egy-egy ziccer adódott mindkét fél előtt, de mindkettő kimaradt. A félidő második felében aztán már támadóbb szellemben futballozott a Rábapaty, előbb Piros talált be, majd a szünet előtt Gyürü is szerzett egy gólt. A második félidőben kontrából újból betalált a házigazda, ezzel el is dőlt a mérkőzés. A Rábapaty ilyen arányban is megérdemelten nyert.

Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE–Csepregi SE 2-1 (1-0). – Vasvár, 100 néző, vezette: Marácz Z.

Vasvár: Tóth K. – Bíró, Varga A., Horváth A., Vincze (Dézsi), Kálin, Dávid, Réfi (Berta), Bakos D., Bakos Cs., Schermann (Hajas). Edző: ifj. Sziffer István.

Csepreg: Kótai – Steiner M., Tájmel, Büki (Baranyai), Maráczi (Steiner Zs.), Takács, Pócza, Nika (Péntek), Steiner C., Németh O. (Tóth A.), Taródi. Edző: Steiner Zsolt.

Gólszerzők: Dávid, Bíró, ill. Steiner M.

Kiállítva: Takács (87., Csepreg).

Jobban kezdte a mérkőzést a csepregi csapat, a vasváriak pontatlanul futballoztak. Küzdelmesen alakult a találkozó, mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek. A félidő végén egy szögletből a Vasvár szerzett vezetést. A második játékrészben egy távoli szabadrúgásból növelte előnyét a házigazda. A közvetlen hajrában aztán egy tizenegyesből szerzett góllal tette szorosabbá az eredményt a Csepreg. A Vasvár megérdemelt győzelmet aratott a megerősödött csepregi együttes ellen.

Egyházasrádóci SE–Répcelaki SE 1-2 (0-0). – Egyházasrádóc, 100 néző, vezette: Szabó III. Z.

Egyházasrádóc: Bali – Móricz (Balogh A.), László, Vilics, Molnár L., Molnár I., Fehér, Mészáros, Paksi (Báger), Kovács K. (Lukács), Krajczár. Edző: Lukács Ede.

Répcelak: Pethő – Tóth Do., Németh G., Tóth Dá., De Paula, Horváth T., Balikó, Harkai, Szabó B., Molnár Cs. (Tamási), Graszl. Edző: Balassa Péter.

Gólszerzők: Mészáros, ill. De Paula A., Horváth T.

Kapkodó játékkal kezdett mindkét csapat. Az első helyzet a vendégek előtt adódott, de gól nem lett belőle. Ezután büntetőt hibázott az Egyházasrádóc. A második felvonásban rákapcsolt a Répcelak, és vezetéshez jutott. A hazaiak erre a találatra még tudtak válaszolni, de a vendégek ismét előnyt szereztek. Voltak lehetőségei a Rádócnak is, de gól már nem esett. Kiegyenlített mérkőzésen a vendégek kapu előtti határozottabb játéka döntött.

Lorry GM Kft. Szarvaskend–Szentgotthárdi VSE 3-3 (1-0). – Szarvaskend, 250 néző, vezette: Papp Á.

Szarvaskend: Gáspár – Velekei, TÓTH G., TÓTH A., CSILLAG, Jóna, Németh T., Csenterics (Balogh B.), SZABÓ D. (Nagy Á.), Smolczer, Kopfer. Edző: Tóth Gábor.

Szentgotthárd: KAPUI – Kovács G., Kovács T., OSVALD, Düh (Papp V.), DANCSECZ, Majczán, Tulok (Polly), Sulics, Nagy O., TAKÁCS. Edző: Papp Zoltán.

Gólszerzők: Velekei (2), Jóna, ill. Dancsecz, Nagy O., Kovács T.

Kiállítva: Németh T. (88.), ill. Takács (67.).

Az első félidő hazai mezőnyfölényben telt el, a vendégek kapusuknak köszönhették, hogy csak egygólos hátrányban voltak a szünetben. A második játékrész elején a hazaiak az öltözőben maradtak, a gotthárdiak ezt kihasználták és fordítottak tíz perc leforgása alatt. Újabb tíz perc elteltével már a Szarvaskend vezetett megint. De a mérkőzést nem tudta lezárni, és a 90. percben a Szentgotthárd egy szerencsés góllal egyenlített. A mérkőzés összképe alapján a hazaiak közelebb álltak a győzelemhez, de a focit gólra játsszák, így pedig döntetlen született.