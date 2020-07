Elrajtolt az idei spartan race-szezon – Nagyszerű teljesítmények a Vas megyei sportolóktól

Remekül teljesítettek a Vas megyei sportolók a spartan race extrémfutó-bajnokság idei első hazai versenyén.

Orfű adott otthont a spartan race extrémfutó-bajnokság idei első hazai versenyének, amely a közép-kelet-európai spartan race-sorozat pontgyűjtő állomása volt.

A SZoESE sportolója, Kívés Bendegúz két kategóriában is rajthoz állt. Szombaton az úgynevezett beast futamon tette próbára tudását, felkészültségét. A résztvevőkre 21,5 km-es táv, 800 méter szintemelkedés, 35 válogatott akadály várt. Kívés remekelt, egyetlen akadálynál sem hibázott, erős tempót diktált, így harmadik helyen ért célba az erős nemzetközi mezőnyben. Másnap a sprint (6,5 km-es táv, 300 m szintemelkedés, 23 akadály) kategóriában féltávig vezetett, ám a dárdás akadálynál rontott, sok időt vesztett, végül az ötödik helyen zárt.

– A beast versenyen értékes ranglistapontokat szereztem, tulajdonképpen kvalifikáltam magam a világbajnokságra, már ha a jelenlegi bizonytalan egészségügyi helyzetben megrendezik idén a vb-t – mondta Kívés Bendegúz. – Mindkét nap jól éreztem magam, jól versenyeztem, mindent kiadtam magamból – a felkészültségi állapotomnak megfelelő eredményt értem el. Boldog vagyok, hogy máris megszereztem a vb-kvalifikációt.

A szombathelyi, de már nem a SZoESE színeiben versenyző Purgai Evelin harmadik helyen zárt a sprint elit női mezőnyben.

Természetesen nem hagyta ki az orfűi erőpróbát az STG-Szombathely összeszokott gárdája sem, a csapat sprint kategóriában indult (7 km-es táv, 330 m szintemelkedés, 21 akadály) és bronzérmet szerzett a 86 csapatot felvonultató mezőnyben. A bronzérmes csapat tagjai: Ország Péter, Gombás Dániel, Bódi Krisztián, Petrovics Szabolcs (a négy legjobb versenyző eredménye számít bele az összetett eredménybe).

A többi csapattag: Horváth Nóra, Czaun Szimonetta, Baranyai Bettina, Németh Szabolcs, Horváth Péter, Mihály Péter, Koroknai Bálint, Farkas Ákos, Pongrácz Nóra, Farkas Krisztina, Horváth Luca, Horváth Panna, Horváth Belián.

Az STG-Szombathely színeiben Horváth Tamás a sprint egyéni versenyben remekelt (6,5 km-es táv, 300 m szint­emelkedés, 23 akadály). A 45–49 évesek mezőnyét megnyerte, egyetlen akadályt sem rontott – az 1991 célba érő között pedig az 54. helyen végzett az abszolút rangsorban.

– Mindössze négy héttel a verseny előtt derült ki, hogy megrendezik az orfűi spartan race-futamot, normál esetben ez nagyon kevés idő a felkészülésre, mivel azonban a karantén időszakban mindenki egyénileg karbantartotta magát, vállaltuk a nevezést – árulta el Horváth Tamás, az STG-Szombathely csapatvezetője, versenyzője. – Mindenkinek hiányzott már az igazi, éles megmérettetés, nagy örömmel, motiváltan álltunk rajthoz. Hazahoztunk egy bronz- és egy aranyérmet – mindkét eredmény önmagáért beszél. Szeretnék kiemelni két fiatal anyukát: Pongrácz Nóri és Farkas Krisztina is első versenyét teljesítette. És büszkék vagyunk a gyerekekre, Horváth Lucára, Horváth Pannára, Horváth Beliánra is. Szerencsére Szlovákiában is beindult a versenyszezon – folytatjuk a munkát, folytatjuk a versenyzést!