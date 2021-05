Első osztályú maradt az SZKKA – fotók

A női NB I.-es kézilabda-bajnokság utolsó, 26. fordulójában az SZKKA öt góllal legyőzte az Alba Fehérvárt. Mivel a rivális Boglár kikapott, a szombathelyiek bennmaradtak az első osztályban.

Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Alba Fehérvár KC 26-21 (12-11). – Szombathely, Arena Savaria, 400 néző, női NB I.-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Andorka, Hucker. SZKKA: Tomasevic – Orbán 1, Agbaba, Horilska. 6, Bandelier 4, Mayer. 6, Wald 3. Csere: Balog J. (kapus), Kulcsár, Pődör R. 1, Varga N., Horváth P. 4, Szendrei B., Forgács, Virág 1, Szmolek. Edző: Marosán György. Alba Fehérvár: Pijevic – Töpfner 3, Boldizsár, Bardi 3, Triscsuk 3, Gerháth 3, Szarka 4. Csere: Tóth N., Kubina (kapus), Szabó-Májer 2, Utasi 3, Besszer, Háfra, Temes, Ró­zsás. Edző: Józsa Krisztián. Az eredmény alakulása: 5. perc: 2-2, 10. p.: 4-3, 15. p.: 4-6, 20. p.: 6-8, 25. p.: 7-10, 28. p.: 9-11, 32. p.: 13-11, 35. p.: 15-12, 40. p.: 18-14, 45. p.: 19-16, 50. p.: 22-17, 55. p.: 24-19, 58. p.: 26-21. Kiállítások: 4, ill. 0 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2.

A képlet egyszerű volt: amennyiben a szombathelyi együttes legyőzi az Alba Fehérvárt és a kiesés elleni harcban rivális, a vasiak előtt egy hellyel és két ponttal álló Boglári Akadémia-SZISE odahaza kikap a Kisvárdától, akkor az SZKKA marad az NB I.-ben, a Boglár kiesik. Minden más eredménynél a Balaton-partiak maradnak az első osztályban és a szombathelyiek búcsúznak.

Változatos játékkal teltek az első percek, felváltva estek a gólok. Egyik csapat sem tudott meglépni a másiktól, a fél­idő derekán viszont két góllal (4-6) vezettek a székesfehérváriak. Az addig jó ritmusban kézilabdázó vasiak támadásban kisebb hullámvölgybe kerültek, Marosán György érezte is a bajt, időt kért. A folytatásban is egy-két góllal az Alba vezetett, az SZKKA futott az eredmény után. A vasiak jól védekeztek, viszont a támadójátékuk továbbra is döcögött. A vendégek Mayer kiállítása után először vezettek három góllal (21. perc: 6-9). Sőt, a 23. percben Triscsuk büntetőjével már néggyel (6-10) mentek a székesfehérváriak. Aztán Bandelier hosszú gólcsendet tört meg (7-10). Úgy tűnt, ezzel jelet adott a többieknek is, hiszen az SZKKA elkapta a fonalat – zsinórban lőtte a gólokat a fekete mezes együttes. Egy perccel a félidő lefújása előtt kiegyenlített (11-11) a szombathelyi együttes, sőt, az utolsó másodpercben Horváth Petra óriási gólt lőtt a bal felső sarokba, így a szünetben már 12-11-re vezettek a hazaiak. A másik meccsen ekkor a Kisvárda 13-9-re vezetett Balatonbogláron – a félidei állás szerint az SZKKA maradt NB I.-es.

Szünet után ott folytatták a szombathelyiek ahol az első félidőben abbahagyták: jól védekeztek és hatékonyan támadtak. Rövid időn belül Wald kétszer is betalált (14-11). A vasiak tartották előnyüket, nyolcpercnyi játékot követően 17-13-ra vezettek. A hazaiak remekül védekeztek, a vendégek 13 perc alatt mindössze két gólt szereztek. A félidő felénél a szombathelyiek változatlanul tartották megnyugtató előnyüket (20-16). A kapuban pedig Katarina Tomasevics bravúrt bravúrra halmozott. Hat perccel a vége előtt Horils­ka góljával már hat találattal (24-18) vezettek a szombathelyiek. A hazaiak nem engedték közelebb ellenfelüket, felváltva estek a gólok, a pontosan, fegyelmezetten játszó vasiak tartották öt-hat gólos előnyüket. Aztán három perccel a vége előtt feljött négy találatra (25-21) az Alba Fehérvár. De jött Horilska és ismét öttel vezettek a hazaiak (26-21). Több gól már nem esett, a hazaiak megtették a magukét: begyűjtötték a két pontot a tartalékos székesfehérvári csapat ellen.

A másik meccsen a Kisvárda 32-25-re legyőzte a Boglári Akadémia SZISE együttesét, így az SZKKA megelőzte a Balaton-partiakat a tabellán, a 12. helyen végzett. Az NB I.-ből a Boglári Akadémia és a Békéscsaba búcsúzott.

Marosán György: – Elképesztően nehéz szezon van mögöttünk, de a munka, amit elvégeztünk, meghozta a gyümölcsét, és kivívtuk a bennmaradást. Büszke vagyok a lányokra, nagyszerű emberekkel dolgozhattam egész évben. Mentálisan erősek voltunk mindvégig, jól kezeltük a stresszhelyzeteket. Most végre megnyugodhatunk.

Józsa Krisztián: – Nyerni jöttünk, az első félidőben kézben is tartottuk az irányítást, de a játékrész derekán valami történt. Utána már sokat hibáztunk védekezésben és támadásban is. Nem voltunk kellően élesek.

Kiemelt képen: Örömünnep az Arena Savariában: győzött és ősztől is NB I.-es az SZKKA