Elsöprő körmendi diadal

A vártnál sokkal könnyebben túllépett az Egis Körmend a Szolnoki Olajbányászon. A vasi együttes már az első negyedben megalapozta győzelmét, és végig vezetve komoly csapást – huszonkilenc pontot – mért a Tisza-partiakra.

Egis Körmend – Szolnoki Olajbányász 89-60 (33-18, 14-12, 27-14, 15-16)

Körmend, 1900 néző, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur T., Nagy V., Győrfy R.

Körmend: TURNER 10, Oroszi 3/3, EDWARDS 16/3, Varnado 11/6, KELLER 10. Csere: Kastrati 7/3, Taylor 12, Ferencz 2, Durázi 4, NÉMETH Á. 9/3, Takács 2, Filipovic 3 Vezetőedző: Matthias Zollner.

Szolnok: Smith 5/3, Kovács 5/3, JONES 22/3, Krstic 8/6, MORANT 4 Csere: Tóth N.-, TUCKER 16/6, Rudner-, Csák- Vezetőedző: Dragan Aleksic.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 10-2. 7. perc: 23-9. 14. perc: 37-22. 17. perc: 45-24. 24. perc: 64-24. 28. perc: 68-41. 33. perc: 77-48. 36. perc: 80-57.

Kipontozódott: Jones (39.), Tucker (40.)

A mérkőzés előtt Bebes István polgármester és Hajba Ádám klubvezető köszöntötték Ferencz Csabát, aki egy héttel ezelőtt nem csak a magyar sport kategóriában nyerte el a Vasi Prima Díjat, hanem a tíz kategóriagyőztesből kiválasztott három fő díjazott között is helyet kapott. A Körmend csapatkapitánya példaértékű sportteljesítményéért vehette át az elismerést. Köszöntötték az elmúlt két szezon legjobb szurkolóit is, Kiss Gábort és Erdei Gábort, ők ajándéktárgyakat vehettek át, amelyeket Jenei Ferenc ajánlott fel.

A mérkőzésen jelen volt egy másik Prima Díjas, Alexa Károly irodalomtörténész is, aki nagy Körmend drukker, így a feldobást ő végezhette el.

A mérkőzés első percétől komoly iramot diktált a házigazda, nem tudta tartani a lépést az Olaj.

Hamar tíz pontig jutott a Körmend, a Szolnok meg csak egy kosarat tudott összekaparni közel négy perc alatt. Jól működött a vasiak védekezése, igen kevés helyet hagytak a Szolnoknak a pontszerzésre, főleg Keller tette oda magát, és állta útját a többnyire amúgy erőtlen szolnoki támadásoknak. A hangulatra nem lehetett panasz, úgy látszik, a piros-feketék csatája már csak ilyen. Két hete az Oroszlány ellen is közel telt ház előtt és kiváló hangulatban játszhattak a csapatok, ez most sem volt másként. A Tisza-partiakat is elkísérte néhány tucat szurkoló a hangosabb fajtából, de a körmendi B középben is mindenki hiánytalanul ott volt, és zsúfolásig megtelt a szektor.

A pályán is felfokozott volt a hangulat, Turner és Jones kakaskodott egy sort vitatható szituációknál. De meggyőző volt a Körmend, sokkal meggyőzőbb, mint a szebb napokat is megélt Olajbányász. Sokat hibázott a vendég, pontatlan passzai után sokszor jutott lehetőséghez a Körmend. Az első etap Németh bombatriplájával ért véget, a körmendi irányító közel félpályáról, utánozhatatlan dobómozdulattal varrta a labdát a kosárba.

A második játékrészben némileg visszaesett a támadó kedv, de tartotta előnyét a házigazda. A negyed első felében igazságosan osztozkodtak a pontokon a felek, hat-hat pontot íratott fel magának mindkét együttes. A nagyszünethez közeledve sem sokat változott a játék képe, a Szolnoknál továbbra is sok volt a hiba, főleg eladott labdák terén növelte mutatóját a vendégcsapat. A 18. percre több mint húsz ponttal vezetett Matthias Zollner együttese (45-24).

A második félidő elején megint bekezdett a Körmend, Turner osztott jó labdákat a társaknak és már a látványra is adott a házigazda. Varnado extra zsákolása után egyből talpra ugrott a közönség. Harminc pontra rúgott a különbség (64-34), amelyet a hazai alakulat a negyed végéig sikeresen megtartott.

A záró játékrészre már nem volt kérdés a körmendi győzelem ténye, minden mutatóban sokkal jobb volt a hazai együttes. A vendégeknél semmit nem használtak Dragan Aleksic időkérései: nagyon hektikus és pontatlan játékot mutatott a Szolnok, egy csöppet sem emlékeztetve az elmúlt évek meghatározó magyar csapatra. A végjátékban lehetőséget kaptak a körmendi fiatalok, a hazai kezdőötös ekkor már pihent és mosolyogva figyelt a padról. Bár a színvonal a végére azért visszaesett, joggal örülhetett a vasi tábor. Simán behúzta a rangadót a Körmend, győzelme egyetlen másodpercig sem forgott veszélyben.

Matthias Zollner: Ma igen elégedett voltam a csapatom teljesítményével, védekezésben és támadásban is jó megoldásokat választottunk. Látszik, hogy kemény munkát végzünk nap mint nap, mérkőzésről mérkőzésre jobban játszunk, fejlődik a csapat. Remélem, hogy megmarad ez a lendület és még tovább tudunk javulni.

Dragan Aleksic: – A Körmend ma nagyon jó napot fogott ki, és megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. A védekezésünk már az első percekben összeomlott, ezt a hazaiak kíméletlenül kihasználták. Nagy nyomás volt a játékosainkon, és ezt a terhet nem tudtuk elviselni. Remélem, rövidesen megmutatjuk, hogy ennél sokkal jobban is tudunk játszani.