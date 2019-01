Elverte a Falco a Paksot

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 17. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely összességében biztosan verte a vendég Paksot.

A bemutatásnál nagy tapsot kapott a vendégek légiósa, az elmúlt másfél évet szombathelyi mezben töltő Julian Norfleet, a hazatérő, frissen igazolt Perl Zoltán felkonferálásakor pedig felrobbant a csarnok.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE Paks 83-72 (17-10, 17-14, 21-27, 26-21). – Szombathely, 2880 néző, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Tőzsér, Boros, Kulcsár.

Falco: Govens 8/6, Váradi 3, Bíró -, Bruinsma 24/6, Reddic 13. Csere: Curry 23/15, Tóth N. 2, Perl 7, Balmazovic 3/3. Edző: Gasper Okorn.

ASE: Norfleet 7/3, Kovács Á. 7/6, Henton 11/9, Eilingsfeld 7/3, Trajkovski 2. Csere: Ruják 4, Faust 18/3, Jevtovic 16. Edző: Schmidt Béla.

Az eredmény alakulása, 4. perc: 11-7. 8. perc: 15-7. 13. perc: 27-12. 18. perc: 34-19. 20. perc: 34-24. 23. perc: 34-34. 26. perc: 39-42. 30. perc: 55-51. 34. perc: 64-57. 37. perc: 69-61. 39. perc: 76-67.

Kipontozódott: Tóth N. (37.),

Gyors gólváltásokkal kezdődött a meccs, minden hazai pontra érkezett válasz. Aztán amint gyorsabb játékra váltott a Falco, kezdett meglépni – főként Bruinsma húzta a hazaiak szekerét. Jól védekeztek, sok labdát loptak a szombathelyiek, nem igen engedték helyzetbe kerülni ellenfelüket. A 8. percben lépett pályára Perl Zoltán – a közönség nagy örömére. A második etap elején gyorsan tíz pont fölé növelte előnyét a gördülékenyen kosarazó házigazda, Curry remek játékkal szállt be a padról (13. perc: 27-12). Időt is kért a paksi kispad. Valamelyest rendezte a sorait, szigorított a védekezésén az ASE, de továbbra is jobbára büntetőből talált be. Bár a Falcót sikerült belassítani, a hazaiak biztos vezetését nem fenyegette veszély. Annak ellenére, hogy például sok büntetőt rontottak a vasiak, és a triplák is csak elvétve akadtak be. Aztán a félidő hajrájában egy hosszabb gólcsend következett a hazaiak játékában, amiért már járt a büntetés, tíz pontra faragta hátrányát az ASE (20. perc: 34-24).

Fordulás után 8-0-val nyitott az ASE, Norfleet demoralizáló triplája után időt kért Gasper Okorn mester (32. perc: 34-32). De a Paks egyenlített. Aztán Reddic törte meg az egyre kínosabb szombathelyi gólcsendet – egy büntetőt értékesített. A folytatásban felváltva estek a pontok, felváltva vezettek a csapatok, a Falco játékában továbbra is sok volt a hiba (26. perc: 39-42). Nagyon kellett Curry zsinórban dobott három triplája – aki egyébként a folytatásban sem lassított. Csakhogy a vendég szinte minden támadását ponttal zárta. Aztán ha nehezen is, de rátalált saját ritmusára a házigazda, és nagy csatában magához ragadta az irányítást, így az utolsó etapot némi előnyből kezdhette (30. perc: 55-51). És ekkor már a Falco tűnt gyorsabbnak, pontosabbnak (34. perc: 64-57). Időkérés után felpörgött az ASE is, de az irányítás, a vezetés maradt a szombathelyieknél (37. perc: 69-61). A Paks nagyon küzdött, próbálta lőtávolon belül tartani a Falcót, de a közvetlen hajrára, elsősorban Bruinsma tripláinak köszönhetően, már nem maradt izgalom.

A mérkőzés nagy részét irányítása alatt tartó Falco összességében biztos, megérdemelt győzelmet aratott.