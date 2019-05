Elverte a Körmend a Vasvárt, a CVSE pedig a Lukácsházát

Az elmúlt hétvégén a 28. fordulót rendezték a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban.

Király SZE–Rum KSC 2-0 (1-0). – Szombathely, 50 néző, vezette: Talabér N.

Király: Mester – Sásdi, Takács (Lakosi), Varga G. (Kalmár), Mester, Kudron (Szabó Z.), Németh D., Vámos, Kondákor, Polgár (Beke), Hajmási (Németh B.). Edző: Hegyi László.

Rum: Busi – Székely, Ivic (Velladics), Kontics, Szabó D., Szakos, Papp B. (Molnár M.), Tóth M., Kovács B., Nagy A., Sipos (Farkas B.). Edző: Pupp András, Somogyi Gábor.

Gólszerzők: Kudron, Varga G.

Kiállítva: Mester (33., Király).

A hazai csapat egy pontrúgás után szerzett vezetést. A vendég az első félidőben kapkodva játszott, a házigazda előtt azonban több lehetőség is adódott, de helyzeteit elpuskázta. A 33. percben Mester kiállítása befolyásolhatta volna a mérkőzést, de a Király fegyelmezett játékkal őrizte előnyét. A második játékrészben több kontrája is volt, egyet sikeresen fejezett be, így bebiztosította győzelmét, és otthon tartotta a három pontot a Király.

Kőszegi F–Petőfi SE Vas­szécseny 2-1 (0-0). – Kőszeg, 150 néző, vezette: Szabó I. Z.

Kőszeg: Bán – Lintner, Csák, Gugcsó, Prán (Réti), Gőcze (Marti), Dan (Major), Rákhely, Bujtás, Fehér, Kovács Zs. (Rómer). Edző: Őri Gábor.

Vasszécseny: Kollarics – Horváth G., Kontics (Szilvás), Kiss K., Viszked, Farkas H. (Horváth D.), Varga R., Kiss B., Orsós, Devecseri, Gyürü. Edző: Varga Roland.

Gólszerzők: Bujtás, Gugcsó, ill. Farkas H.

Kiállítva: Viszked (62., Vasszécseny).

A nagy téttel bíró mérkőzésen a hazai csapat kezdett jobban. Több formás támadást is vezetett, de a befejezésbe rendre hiba csúszott. A Kőszeg többet birtokolta a labdát, viszont egy kontra után a Vasszécseny szerzett vezetést. A bekapott gól után nagyobb fokozatra kapcsolt a Kőszeg, előbb büntetőből egyenlített, majd a sorozatos támadások egyikéből egy szélről beadott labdát a hosszún érkező Bujtás fejelte a kapuba. A Kőszeg, ha nehezen is, de megérdemelten tartotta otthon a rendkívül fontos három pontot a szervezett Vasszécsennyel szemben.

Kiswire-Szentgotthárd VSE–Répcelaki SE 1-0 (0-0). – Szentgotthárd, 150 néző, vezette: Vass I.

Szentgotthárd: Soós – Kovács G., Vass (Kostyál), Kovács T., Sütő (Sulics), Düh (Muszka), Nagy O., Dancsecz, Bedi, Takács, Latyák. Edző: Heiter László.

Répcelak: Horváth B. – Rácz (Lónai), Tóth Do., Németh G., De Paula, Harkai, Ódor, Horváth Sz., Balikó, Horváth T. (Tóth Dá.), Molnár Cs. (Catomio). Edző: Balassa Péter.

Gólszerző: Muszka.

Rangadóhoz méltó, jó iramú és jó színvonalú játékkal kezdtek a csapatok, mindkét fél odatette magát. A Szentgotthárd előtt adódott az első nagy helyzet, de kimaradt. A Répcelak szabadrúgásokkal és nagy bedobásokkal operált, de nem talált a kapuba. A második félidő is nagy iramot hozott, a Szentgotthárd támadott többet, kimaradt két ziccere, majd nagy erőfeszítések árán végül a 87. percben szerzett gólt. Kitűnő játékvezetés mellett, rendkívül színvonalas találkozón megérdemelt hazai győzelem született.

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő–Schott Lukácsháza SE 2-0 (2-0). –Celldömölk, 200 néző, v.: Mórocz Gy.

CVSE: Osvald – Lempeg, Enyingi, Győrvári, Gorácz (Szép), Németh J. (Orosz), Virág, Kovács Z., Büki, Molnár T., Piri. Edző: Kovács Balázs.

Lukácsháza: Horváth K. – Bősze, Vörös, Lengyel, Németh Cs., Osztrosits, Gugcsó (Ódor), Kovács D., Komálovics, Németh R. (Sárdy), László. Edző: Bezdi István.

Gólszerzők: Németh J., Molnár T.

A bajnokcsapat jól kezdte a találkozót, 15 perc alatt volt két kihagyott ziccere, egy elhibázott büntetője – de két gólja is. Ezután is dominált a CVSE, sorra vezette a támadásokat, ám a lehetőségeit kihagyta, így meccsben tartotta ellenfelét. A második félidő első fele kiegyenlített volt, majd újra sok lehetőséget hagyott kihasználatlanul a hazai gárda. Sportszerű meccsen egy jó Lukácsházát vert meg a többre hivatott Cell.

Körmendi FC–Vasvár VSE 3-0 (1-0). – Körmend, 100 néző, vezette: Kondor T.

Körmend: Farkas M. – Majtényi, Takács M. (Tompa), Kósik, Niksz, Balázs, Sipos (Németh M.), Czimber, Sály, Takács Á., Kurucz (Varga P.). Edző: ifj. Molnár Károly.

Vasvár: Varga A. – Horváth A., Berta, Vincze K., Robán (Vincze B.), Dávid, Bakos D., Bakos Cs., Horváth Á., Tóth K., Schermann (Szegleti). Edző: Lepár Attila.

Gólszerzők: Czimber, Takács M., Sály.

Mindkét csapat gólra törően indított – a Körmendnél esett az első gól. Ezután is a támadójátékra összpontosítottak a felek, felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Gólok csak a mérkőzés hajrájában estek, mindkettőt a házigazda szerezte, így meggyőző fölénnyel sikerült legyőznie a mérkőzés nagy részében partiban lévő vasvári együttest. A Körmend a győzelmet a 67. születésnapját ünneplő klubelnöknek, Budai Józsefnek ajánlja.

Egyházasrádóci SE–Jánosháza VSE 2-2 (1-1). – Egyházasrádóc, 100 néző, vezette: Bíró O.

Egyházasrádóc: Bali – Kertes, Németh M., Vilics, Molnár L., Kalmár, Báger (Balogh A.), Mészáros, Kazinczki, Krajczár, Molnár I. (Horváth V.). Edző: Lukács Ede.

Jánosháza: Kovács K. – Szabó T., Horváth A., Vágusz (Zsoldos), Palkovits, Dobson (Simon), Dákai, Bugyi, Megyesi, Dénes, Balázsi. Edző: Kelemen Kornél.

Gólszerzők: Németh M., Báger, ill. Bugyi, Balázsi.

Az első félidő elején gyors gólváltás történt, a rádóci találatra a Jánosháza szinte azonnal válaszolt. Ezután mezőnyben folyt a játék, a Jánosháza az életéért küzdött – de megint a házigazda került előnybe. A vendégek lelkes játékkal a hajrában egyenlítettek és megérdemelten vittek el egy pontot.

Vép VSE–Rábapatyi KSK 2-0 (0-0). – Vép, 150 néző, vezette: Radasics Cs.

Vép: Bezdi B. – Wágner, Dancs, Kovács D., Németh M. (Hankó), Bezdi Sz., Illés (Varga O.), Baumgartner (Pócza), Auer, Varga B. (Markó), Dala (Koszokovits). Edző: Török Richárd.

Rábapaty: Király T. – Tóth R. (Dovánszki), Fehér, Balhási, Piros, Dugovics (Gaál), Szabó A., László, Kovács T., Király L., Horváth K. Edző: Pungor István.

Gólszerzők: Koszokovits, Dala.

Kiállítva: Balhási (29., Rábapaty).

Nagy elánnal estek egymásnak a felek, mindkét csapat a saját játékát akarta a másikra erőltetni. Egy szabálytalanság után emberhátrányba került a vendég, innentől a Vép dominált. Sorra dolgozta ki helyzeteit a házigazda, végül biztosan, megérdemelten nyert.

ÖTE Ikervár FC–Csepregi SE 1-1 (0-1). – Ikervár, 80 néző, vezette: Szvorda M.

Ikervár: Schener – Németh M., Belegrai, Pap, Csenterics, Németh R. (Kosztolánczi R.), Vincze T. (Dobány), Döbrente (Kosztolánczi Á.), Naszádos, Ódor, Pásti (Vincze Z.). Edző: Dobány Gábor.

Csepreg: Taródi – Tájmel, Steiner M., Kótai, Steiner Zs. (Tóth A.), Reichardt (Péntek), Baranyai (Takács), Pócza, Németh B. (Németh O.), Lukács (Maráczi), Steiner C. Edző: Steiner Zsolt.

Gólszerzők: Pap, ill. Pócza.

Egy szabadrúgás után a kipattanót a Csepreg gyűrte kapuba. Ezután is inkább a vendég volt kezdeményezőbb, de bravúrosan védett az ikervári kapus. A hajrában aztán egyenlített a hazai együttes – egy átlövés után. A helyzetek alapján a Csepreg érdemelt volna győzelmet, az Ikervár szerencsével mentett meg egy pontot.