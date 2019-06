Elvérzett a Körmend a Falco ellen a bajnoki döntő nyitányán

Az utolsó másodpercig küzdött, de hét ponttal kikapott az Egis Körmend a bajnoki döntő első mérkőzésén a Falco KC együttesétől.

Egis Körmend – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 70-77 (18–21, 22–16, 15–24, 15–16)

Körmend, 2000 néző, BAJNOKI DÖNTŐ, 1. mérkőzés V: Földházi T., Kapitány G., Török R. KÖRMEND: Thames 12/3, Bradford 9/3, PRICE 16/6, FERENCZ 9/3, HAMMONDS 18/6. Csere: Csorvási 6, Németh-. Vezetőedző: Matthias Zollner FALCO: CURRY 6, PERL 14, Váradi 10/6, Bruinsma 9, Reddic 13. Csere: GOVENS 15/6, Balmazovic 8/6, Tóth N. 2. Vezetőedző: Gasper Okorn Az eredmény alakulása. 3. p.: 4-4. 8. p.: 15-16. 13. p.: 22-29.,17. p.: 31-31. 24. p.: 42-46. 29. p.: 55-60. 32. p.: 55-65. 35. p.: 63-65

Jó fél órával a meccskezdés előtt Mario Delas jött be először a csarnokba a körmendiek közül. A gyülekező piros-fekete drukkerek üdvrivalgással fogadták a sérült, két mankóra támaszkodó horvát játékost, aki természetesen ott volt a kispadon a társaival a bajnoki döntő első mérkőzésén. Kisvártatva jöttek a többiek is Ferencz Csaba csapatkapitány vezetésével. Hammonds és Price még összekacsintott, aztán dobtak egy széles mosolyt. Ki tudja, minek, miről szólt ez a fineszes fél másodperc.

Készült a B közép is, piros-feketébe öltöztették az egész szektort a drukkerek, a transzparensen felirat: Kezdődjön a játék! egy másikon meg az, hogy itt ma természetesen Mindenki körmendi.

A mérkőzés előtt köszöntötték Nagy Józsefet, a mérkőzés ellenőrét, aki ezen a napon búcsúzott az aktív munkától. Hatos Gábor, olimpiai bronzérmes birkózó elvegyült a hazai szurkolók között körmendi sállal a nyakában, az ismert sportolót külön köszöntötték a találkozó előtt. A feldobást Dr. Günther Gábor az Egis Zrt. körmendi gyáregységének igazgatója végezte el.

Price nevéhez fűződött az első négy pont, de gyorsan egalizált a Falco. A negyedik percben Perl két duplája jelentette a különbséget a felek között (6-10). Kevés teret hagytak egymásnak a csapatok, de azért akadtak rések, Hammonds triplája leheletfinoman hullott a kosárba. A néhány pontos szombathelyi vezetés az etap utolsó percére elfogyott Ferencz triplájának köszönhetően (18-18). De a Falco még tudott módosítani az eredményen a kisszünetre, mert Govens hárompontosa is könnyedén beesett (18-21).

A második negyed elején jobban elkapta a fonalat a Falco, Balmazovic és Govens tripláival már hét ponttal vezetett (22-29). A körmendi kapitány hozta közelebb az eredményt, majd Bradford másodpercei jöttek, az amerikai kosaraival egy pontra zárkózott a Körmend (28-29). Komoly és férfias csatát vívtak a felek minden egyes labdáért, egy Bradford-triplával átvette a vezetést a házigazda, de csak egy pillanatra. Hammonds emelkedett a mezőny fölé minden tekintetben, vezetésével 40-35-re alakította az eredményt a piros-fekete csapat. De a nagyszünetre Govens büntetőivel közelebb került a Szombathely (40-37).

A második félidő Reddic könnyű kosarával indult, majd Bruinsma találatával hamar átvette a vezetést a Falco (40-41). Bár megint fordított a Körmend, megugrani nem tudott. Váradi triplájával négy pontos előnye volt a Falconak (42-46). Nagyobb meneteben volt most a szombathelyi csapat, de Price hidegvérrel dobott és egy pontra megint feljött a Körmend (47-48). Nem tudtak elszakadni egymástól a csapatok. Vágni lehetett a feszültséget a pályán és azon túl is. Négy-öt ponttal vezetett a Falco, most nem volt átütő erő a Körmendben a fordításra. Jobb harmadik negyedet zárt a vendég együttes.

Hat pontos szombathelyi előnnyel rajtolt el a záró játékrész (55-61). Szétesni látszott a házigazda, a kilenc játékost forgató Falco tíz pontra alakította a különbséget (55-65) Govens és Perl jóvoltából. De feltámadt a házigazda, a Hammonds-Thames-Price légiós trió nagy erőfeszítések után felezte a távolságot (60-65), majd zárkózott két pontra a Körmend. Ferencz hozta egyenlőre a pontállást (65-65). Aztán megint jött egy jó szombathelyi sorozat, Váradi és Perl dobása is beszédült. Bő egy perc volt hátra, a Falco vezetett öt ponttal, a Körmendnek nem maradt ideje változtatni az eredményen. Váradi állította be a végső pontállást két büntetővel. A három győzelemig tartó párharcban 1-0-ra vezet a Falco, folytatás kedden Szombathelyen, 18.30 órai kezdéssel.

Matthias Zollner: Nagyszerű hangulatot teremtettek a szurkolóink, felemelő volt így döntőt játszani, de ma nem sikerült összehoznunk a győzelmet. Gratulálok a Falconak. Voltak jó időszakaink a mérkőzés folyamán, de ez kevés volt. A lepattanókban – főleg a támadó lepattanókban -, sokkal gyengébben teljesítettünk ellenfelünknél, ez ma hozzájárult a vereségünkhöz. Delas hiányát nagyon megéreztük, de nem lefutott a párharc, kedden folytatjuk.

Gasper Okorn: A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek, azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. A Körmendnek voltak nagyon jó periódusai, átrohantak rajtunk 8-10 ponttal, de szerencsére mindig felül tudunk kerekedni, és képesek voltunk a lendületüket megakasztani. Ma jobbak voltunk, de ez csak egy lépés, még nem dőlt el semmi.