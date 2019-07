Elvették az ütőjét, bronzérmes lett

Bronzérmes lett a veterán asztaliteniszők hazai rendezésű Európa-bajnokságán Németh Márta.

Összesen 3500 versenyző indult a magyar fővárosban rendezett veterán asztalitenisz-Európa-bajnokságon. Férfi és női egyéniben, valamint férfi és női párosban nyolc korosztályban – 40–49, 50–59, 60–65, 66–69, 70–74, 75–79, 80–84, +85 – álltak asztalhoz a versenyzők 300–900 (!) fős mezőnyökben.

Megyénkből a férfiaknál dr. Németh Gábor a 40, Szarka Tibor és Iván Csaba az 50, míg Domonkos Ferenc a 80 éven felülieknél, a nőknél Beke Erika az 50, Németh Márta és Neczpál Györgyné a 65 éven felüliek mezőnyében indult. A sportolókat négyes csoportokba sorsolták, a továbbjutók egyenes kieséses rendszerben folytatták. Dr. Németh Gábor a csoportkörből horvát, német és lengyel ellenfele ellen három győzelemmel jutott tovább, majd a 128 között német riválisa ellen búcsúzott.

Párosban Barabás Balázzsal az oldalán a csoportból szintén három győzelemmel jutottak tovább, majd még kört menve a 32 között estek ki. Szarka Tibor a csoportkörben két német és osztrák riválisát is legyőzte, majd az 512 között esett ki. Párosban Engelmann Zsolttal mindhárom csoportmeccsüket simán nyerték, a folytatásban első meccsüket behúzták, aztán a 64 között búcsúztak. Iván Csaba a csoportmeccseknél német, szlovén majd francia riválisát is 3-0-ra verte, végül három kört menve a 32 között esett ki. Domonkos Ferenc a csoportmeccsek során egyik német és török riválisát megverte, másik német ellenfelével szemben alulmaradt, így nem jutott tovább.

A vigasz­ágon viszont még két kört ment. Párosban a svájci Meyerrel a csoportban mindkét találkozójukat elveszítették, a vigasz­ágon az első körben búcsúztak. A nőknél Beke Erika a csoportban cseh, spanyol és német ellenfelétől kikapott, a vigasz­ágon az első körben búcsúzott. Neczpál Györgyné mindkét német ellenfelétől kikapott, az angolt viszont legyőzte. A vigaszágon aztán két párharcot is megnyert. Párosban Németh Mártával mindhárom csoportmeccsüket megnyerték, majd a második körben a nyolc között búcsúztak. A legeredményesebb vasi, Németh Márta csoportjában két orosz és egy német ellenfelét legyőzte.

Ezután az egyenes kieséses szakaszban orosz, német, dán és lengyel ellenfelét is megverte, az elődöntőben az orosz Larisza Andrejeva ellen állt asztalhoz. Riválisa jelezte, hogy szerinte Németh ütője szabálytalan. Mivel a bíró is így látta, a vasi sportoló kénytelen volt kölcsönütővel játszani. Az első szettben 11-2-re kikapott, majd feladta a mérkőzést, így bronz­érmes lett.

– Eredetileg el sem akartam indulni az Eb-n, annál nagyobb meglepetés volt számomra, hogy 300 játékos közül harmadik lettem – mondta a korábban 15 évig a Sabaria NB I-es csapatát erősítő Németh Márta. – A magyar versenyzőket leszámítva nem nagyon ismertem a mezőnyt. Kellemes emlék ez az egy hét, leszámítva az elődöntőt. Egy centiméteren lejött az ütőm borítása, ami számomra inkább hátrány volt. Én az orosz versenyző helyében ezért nem szóltam volna, ráadásul előtte egyetlen bírónak sem volt gondja az ütőmmel.

– Kísérőkkel együtt rekordszámú, 4300 vendégünk volt – mondta az Európa-bajnokságot szervező és lebonyolító Pannonsport Kft. ügyvezető igazgatója, Kalmár Melinda. – A sportolók, kísérők nyaralásukat is egybekötötték a versennyel, így különböző programokat is szerveztünk számukra. Önkénteseinkkel együtt százan dolgoztunk azon, hogy minden flottul menjen A veterán szövetség elnöke, Zdenko Kriz is megköszönte munkánkat.