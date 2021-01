Élvezni akarja a focit a Haladás új játékosa

A szerdán másfél évre leigazolt Dragóner Filip gólokkal, gólpasszokkal akarja segíteni a Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapatát.

A Szombathelyi Haladás első téli igazolása, az FTC-ben nevelkedett Dragóner Filip korábban Mezőkövesden, Nyíregyházán és Szegeden futballozott, mielőtt a ZTE-től szerdán másfél évre a Haladáshoz szerződött. Az egykori U18-as és U19-es válogatott tudja, nagy múltú együtteshez érkezett, amelyben egykori edzői segítségével kiteljesedhet. A támadót sajtótájékoztatón mutatták be a média képviselőinek. Rajta kívül a sajtóeseményen írta alá első profi szerződését az Illés Akadémián nevelkedett Debreceni Zalán és Kállai Kevin.

– Örömmel vettem a Haladás megkeresését, ami nem az első szombathelyi ajánlat volt: már tavaly télen és nyáron is szóba került, hogy ideigazolok – mondta a 22 éves Dragóner Filip. – Most nem is gondolkodtam sokat, egyből mondtam: vágjunk bele! Már csak azért is, mert Mátyus János Nyíregyházán már volt edzőm, míg Felipe Matosszal az FTC-nél dolgoztam együtt. Mindketten tudják, mire vagyok képes, és azt ki is hozzák belőlem. Ha már Nyíregyháza szóba került: felnőttkarrierem során eddig ott ment a legjobban a játék. Ami a Haladást illeti, mindig is kellemetlen, nehéz ellenfél volt, és ne felejtsük el: ez egy nagyon nagy múltú klub. Holdampf Gergővel még Nyíregyházán futballoztam együtt, több játékossal pedig ellenfélként csatáztam. Mindenki nagyon jól fogadott, tényleg jó fejek a srácok. Szeretném élvezni a focit, gólokkal, gólpasszokkal, jó játékkal akarok segíteni a csapatnak. Elsősorban a támadósor közepén érzem jól magam, de a széleken is tudok futballozni.

Filip édesapja, Dragóner Attila remek védő volt, kétszeres bajnok az FTC-vel, 28-szor szerepelt a válogatottban.

– Tizenhét évesen elkerültem otthonról, azóta a magam útját járom, de édesapám mindig ott van támasznak, és mindenben segít – naponta beszélünk. Ki szoktam kérni a tanácsait, de a döntéseimet magam hozom meg. Gyakran elmondja egy-egy meccs kapcsán, hogy mi volt jó, miben kell javulnom – reálisan értékeli a teljesítményem. Remélem, a Haladásban gyakran lesz oka dicsérni!PA

Kiemelt képünkön: Dragónert Séllei Árpád ügyvezető köszöntötte