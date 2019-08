Eredményesen szerepeltek a Gencsapáti KSE bringásai

Az elmúlt hétvégén Gencsapáti adott otthont a BMX magyar bajnokságnak, illetve a Magyar Kupa első fordulójának – nagy sikerrel, szép vasi eredményekkel zajlott le a kétnapos rangos erőpróba.

Gencsapáti 2013 után adott otthont újra országos bajnoki futamnak – illetve a négy állomásból álló Magyar Kupa sorozat első futamát is lebonyolították a hétvégén. A bajnokságra összesen 59-en neveztek. Érkeztek versenyzők Budapestről, Veszprémből, Zalaegerszegről, Ajkáról, Győrből és Sopronból is. A Vas megyei színeket gencsapáti, szombathelyi és kőszegi bringások képviselték – mindannyian a Gencsapáti KSE versenyzőiként álltak rajthoz.

– Igazán jól sikerült a verseny, sok néző előtt, remek hangulatban zajlottak a futamok, és szerencsére erős mezőny jött össze – értékelt elégedetten Vincze Gergely, a Gencsapáti KSE sportolója, edzője, a verseny főszervezője, egyben válogatott BMX-es (aki hazai pályán bajnokságot és kupát is nyert). – Sokat készültünk erre az erőpróbára, már márciustól alakítottuk a pályát: döngöltük a földet, füvet nyírtunk, permeteztünk, terepet rendeztünk. Az országos szövetség képviselői és a versenyzők részéről is egyértelműen pozitív visszajelzéseket kaptunk, mindenki jól érezte magát Gencsapá­tiban. Külön öröm számomra, hogy a Gencsapáti KSE sportolói szépen teljesítettek, főleg a Magyar Kupában gyűjtöttünk be sok érmet. A rendezvény megmozgatta a vasi bringástársadalmat, egészen jó versenyt hozott, szép létszámmal zajlott le az amatőr futam. A terveink szerint a jövőben is igyekszünk minél több rangos BMX-viadalt elhozni Gencsapátiba. Szerencsére sok támogató állt mellénk, így a legjobbak minőségi díjazásban részesültek, és sikerült tartalmas kiegészítő programokat is tető alá hozni.

Eredmények, amatőr, 3–4 év: 1. Molnár Dániel, 2. Kunovits Lóránt (Gencsapáti KSE), 3. Unger Bence. 7–10 év: 1. Kleé Balázs (Gencsapáti), 2. Kreisz Kristóf, 3. Tóth Barnácz Áron. 11–14 év: 1. Nagy Ármin (Gencsapáti), 2. Zsoldos Péter (Gencsapáti), 3. Reymeyer Zétény (Gencsapáti). 15+: 1. Németh Olivér (Gencsapáti), 2. Balogh Péter (Gencsapáti), 3. Károly Marcell (Gencsapáti).

Országos bajnokság, gyerek I.: 1. Lengyel Gellért.

Gyerek II.: 1. Pálinkás Balázs, 2. Csuport Ádám, 3. Mars Áron. Serdülő: 1. Zsembery Boldizsár, 2. Farkas Bendegúz, 3. Torma Zalán. 15–16: 1. László Milos. 17+: 1. Vincze Gergely (Gencsapáti), 2. Mészáros Krisztián, 3. Prájczer Péter.

Magyar Kupa, 3–6 év: 1. Unger Bence, 2. Kocsis Kata (Gencsapáti). 7–8 év: 1. Lengyel Gellért, 2. Reicher Flóra, 3. Kocsis Bendegúz (Gencsapáti). 9–10 év: 1. Pálinkás Balázs, 2. Csuport Ádám, 3. Kleé Balázs (Gencsapáti). 11–12 év: 1. Zsembery Boldizsár, 2. Farkas Bendegúz, 3. Torma Zalán. 13–14 év: 1. Zsoldos Péter (Gencsapáti), 2. Reymeyer Zétény (Gencsapáti), 3. Czisztler Hanna. 17+: 1. Vincze Gergely (Gencsapáti), 2. Mészáros Krisztián, 3. Németh Olivér (Gencsapáti).