Eredményesen szerepeltek a Shukotai Team Outsiders harcosai

Szép eredményekkel tértek haza a Hátrányos Helyzetű Sportolókért Alapítvány-Shukotai Team Outsiders sportolói a Németországban rendezett nyílt nevezéses küzdősport-világbajnokságról.

A szombathelyi harcosok a WOMAA (World Organization of Martial Arts Athletes) világszövetség düsseldorfi gáláján vettek részt – ez a szervezet alapvetően a karatésoknak rendez különböző viadalokat, de ezúttal több stílusban is versenyt hirdetett.

Takács Arnold Attila (gyerek, 45 kg) grapplingban (földharc) szerzett aranyérmet – őt Fábián Balázs készítette fel. Kránitz Emília (junior, +66 kg) kick-box light-contactban bizonyult a legjobbnak, ahogy Catomio Emilia (felnőtt, +66 kg) is. Császár Klaudia (felnőtt, 64 kg) grapplingban arany-, kick-box light-contactban pedig ezüstérmet gyűjtött be. Horvát Barbara (felnőtt, +66 kg) kick-box light-contactban lett harmadik. Somogyi Bence (felnőtt, 64 kg) grapplingban második lett, K1-ben pedig aranyérmet szerzett. Kalauz Gábor (felnőtt 84 kg) kick-box full-contactban állhatott a dobogó második fokára.

– Színvonalas, de embert próbáló gálán vettünk részt – számolt be az eseményekről Horváth Győző, a Hátrányos Helyzetű Sportolókért Alapítvány-Shukotai Team Outsiders edzője. – A szervezők egy nap alatt lebonyolították a versenyt, egymást érték a küzdelmek, a legkevesebb mérkőzést vívó sportolónk is háromszor lépett a küzdőtérre. A legszorgalmasabbnak Somogyi Bence bizonyult, aki szinte ki sem jött a ringből. De olyan felkészüléssel a hátunk mögött utaztunk Düsseldorfba, hogy mindenki bírta a fokozott fizikai igénybevételt – mint azt az eredmények is bizonyítják. Nem állunk le, dolgozunk tovább, ugyanis készülünk a nyílt német bajnokságra, illetve meghívást kaptunk a WKF Európa-bajnokságra is.