Eredményesen szerepeltek a szombathelyiek a Budapest Bajnokságon

Remek szombathelyi eredmények születtek a szenior korosztálynak kiírt rangos tenisztornán, a Budapest Bajnokságon.

A budapesti városi teniszbajnokság történetében először vidéki játékosok is ütőt foghattak az erőpróbán – ezzel a lehetőséggel három szeniorkorú szombathelyi teniszező is élt, mindhárman szép eredményekkel, érmes helyezésekkel tértek haza. Gördülékeny szervezés, remek körülmények közepette léptek pályára a teniszezők.

Bogár Szabó Éva és Sákovics Péter is a +60-as korosztály egyéni számában diadalmaskodott. Mindketten mindhárom mérkőzésüket megnyerték, magabiztosan gyűjtötték be a bajnoki címet. Sákovics Péter az egyéni elsősége mellé párosban is nyert egy aranyérmet a budapesti Márton Kálmán partnereként, ugyancsak a +60-as korosztályban. Itt is három mérkőzést kellett nyerni a végső diadalhoz, amit szintén szettveszteség nélkül tudott le a szombathelyi–budapesti páros. A Bogár Szabó Éva–Bogár István duó pedig ezüstérmet szerzett a +130-as mix kategóriában.