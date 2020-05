Eredményhirdetés, éremosztás nélkül értek véget a megyei labdarúgó-bajnokságok (is)

Az Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökségének döntése értelmében nemcsak az NB II-es és az NB III-as, hanem a megyei labdarúgó-bajnokságok is véget értek. Eredményt egyik csoportban sem hirdetnek.

– Valamennyi bajnoki és kupasorozat le lett zárva, az elmaradt és a hátralévő mérkőzéseket már nem játsszák le a csapatok – tért ki a részletekre Dobány Lajos, az MLSZ Vas Megyei Igazgatóságának vezetője. – A bajnoki táblázatok a jelenlegi állapotuk szerint rögzültek. De nincsenek végső helyezések, nincsenek bajnokok, nincsenek végeredmény alapján feljutók és kiesők, valamint nincs érem- és oklevél­díjazás. Vas megyében különösebb problémákkal nem kell megküzdenünk. Hiszen NB III-as licencet egyik megyei I-es élcsapat sem adott be. Mint ahogyan egyetlen megyei II. osztályban szereplő klub sem adott be megyei I-es licenckérelmet. Vagyis minden marad a régiben, elvileg az a 16 csapat szerepelhet majd a megyei I. osztályban jövőre is, amely az idei, félbeszakadt szezont elkezdte – természetesen a bajnoki osztályra vonatkozó nevezési feltételeknek meg kell felelni. Majd a nevezések lezárultával lesz meghatározva a bajnoki osztályok, a csoportok létszáma – és minden egyéb versenyügyi kérdés. Hogy mikor kezdődik az átigazolási szezon, meddig kell nevezni és mikor kezdődnek a következő, 2020/2021-es versenysorozatok, arról az MLSZ elnöksége hozhat határozatot. Amint ez megtörténik, rögtön tájékoztatást adunk a sportszervezeteknek – addig türelmet kérünk. A jövőt segítve egyelőre a fényképcseréket tudják intézni a csapatvezetők. Az esetleges edzések, edzőmérkőzések nem tartoznak az MLSZ illetékességébe. Amennyiben a klubok edzenek, felkészülési mérkőzéseket szerveznek le, követniük kell a vonatkozó általános előírásokat, kormányrendeleteket. Az egészségügyi vészhelyzet ideje alatt a sportszervezetek kizárólag saját felelősségükre szervezhetnek edzőmérkőzést, az MLSZ hivatalos edzőmérkőzéseket nem regisztrál, játékvezetőket edzőmérkőzésekre nem biztosít. Arra kérem a csapatvezetőket, hogy körültekintő, bölcs és önkorlátozó döntését hozzanak ebben a témában – zárta szavait Dobány Lajos.

A megyei I. osztályban a Vép állt a tabella élén, amikor a bajnokság félbeszakadt – igaz, egy mérkőzéssel többet játszott a nagy rivális Celldömölknél.

– Nem ért minket meglepetésként az MLSZ döntése, hiszen március 14-én játszottuk le az utolsó bajnokinkat, azóta mentek a hetek, a hónapok, vagyis valami hasonló intézkedésre számítottunk – vélekedett Török Richárd, a Vép VSE játékos-edzője.

– Ugyanakkor csalódottan vettük tudomásul, hogy így alakultak a dolgok, hiszen szépen teljesítettünk, jó esélyünk volt a bajnoki címre. Szerintem a Cell és köztünk dőlt volna el az aranyérem sorsa. Nagyon szerettük volna befejezni a szezont, mert egy minőségi csapat, nagyszerű közösség jött össze Vépen. De természetesen folytatjuk a munkát, már átbeszéltük a klubvezetéssel a teendőket – el is kezdtünk hangolódni a következő szezonra. A keretünk úgy 80 százaléka együtt marad. Lesznek távozók, érkezők. A kiszemeltekkel már felvettük a kapcsolatot – neveket majd csak akkor mondanék, ha már konkrétumokról is beszámolhatok. Kijelöltük a célokat is: a következő szezonnak a bajnoki cím reményében futunk neki!

Remekül teljesített a Celldömölki VSE támadója, Németh József is. A rutinos futballista 17 bajnokin lépett pályára, 21 találatig jutott – magabiztosan vezette a góllövőlistát.

– Három győzelemmel kezdtük a tavaszt, vagyis jó formában volt a csapat, amikor félbeszakadt a bajnokság – mondta Németh József.

– Nagyon sajnálom, hogy így alakult, mert erős keretünk volt, komoly célokért küzdhettünk. Nekem is jól ment a játék, élveztem a futballt, jöttek a gólok. Szerettem volna begyűjteni a gólkirályi címet. Ugyanakkor nem lepődtem meg az MLSZ döntésén, tisztában voltam vele, hogy ekkora kényszerszünet után amatőr szinten már nem lehet befejezni a bajnokságot – munka mellett nem lehet szerda, szombat ritmusban futballozni. Még nem beszéltünk a folytatásról, nem tudom, mit hoz a jövő. Természetesen azt szeretném, ha jövőre is erős lenne a Celldömölk, ha jövőre is versenyben lenne a bajnoki címért – de még sok a kérdőjel. Én még nem hagyom abba a játékot, jól érzem magam a pályán, az egészségem rendben van. Addig szeretnék futballozni, amíg hasznára vagyok a csapatomnak – és amíg az általam elvárt szinten tudok teljesíteni.

A Csákánydoroszló hektikus időszakot tudhat maga mögött: tavaly még a bennmaradásért harcolt, idén pedig élcsapattá lépett elő, a bajnoki cím első számú várományosa volt a megyei II. osztály déli csoportjában.

– Nagyon csalódott vagyok, az utolsó pillanatig bíztam benne, hogy folytathatjuk a szezont, hogy harcolhatunk tovább az álmainkért, a bajnoki címért – fogalmazott Horváth Dávid, a Csákánydoroszló KSE edzője. – A srácok egyénileg edzettek, készen álltunk a folytatásra. Az pedig különösen rosszul érint minket, hogy nem hirdettek eredményt. De el kell fogadnunk, hogy a jelenlegi egészségügyi helyzetben ez volt a leghelyesebb döntés. A folytatás még képlékeny. Lesznek változások a keretben, de

szeretném a csapat magját együtt tartani. Az egyeztetések már elkezdődtek. Bízom benne, hogy jövőre is erős csapatunk lesz, hogy jövőre is komoly célokat jelölhetünk ki.