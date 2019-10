Érmek egyéni csúcsokkal – Viszkeleti Villő kalapáccsal első, Doma Csenge diszkosszal második

Viszkeleti Villő első, Doma Csenge második hellyel járult hozzá a magyar csapat nagyszerű szerepléséhez a szlovéniai ötös U16-as atlétikai válogatottviadalon.

Öt ország – Csehország, Horvátország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia – serdülő, U16-as válogatottjai találkoztak a szlovéniai Ptujban, minden egyéni számban két-két versenyzőt indíthattak a nemzetek. A népes magyar csapatba a Szombathelyi Sportiskola három lányversenyzője is bekerült, a két dobóatléta (Németh Zsolt, Németh László, Gubián Tamás, Csercsics Richárd tanítványai) a dobogóra is felállhatott. Kalapácsvetésben az alig 14 éves Viszkeleti Villő nagy egyéni csúccsal aranyérmes lett – 62,45 métert dobott a 3 kilós szerrel.

Diszkoszvetésben a szintén 14 éves Doma Csenge is egyéni csúcsot ért el, a 38,85 méter a második helyet jelentette a veszprémi Kövér Fanni (43,41) mögött. Távolugrásban Standi Laura (edzői Lengyák György és Kamarás Ákos) egy centiméterrel maradt el legjobbjától, az 5,14 méterrel a kilencedik helyen végzett – csupán három cm-rel csúszott le a legjobb nyolcasról. Lengyák György – aki a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás-referenseként a magyar csapat vezetője is volt – elmondta, hogy a rendezők nem tartották be azt a megállapodást, hogy öt országos válogatottviadalon az ügyességi számokban mind a tíz versenyzőnek hat kísérlete lehet, Laura csak hármat ugorhatott.

Összességében Magyarország csapata nagyszerűen szerepelt, két ponttal elmaradva a győztes Csehországtól (429) 427 ponttal a második helyen végzett. A 31 magyar éremből 13 volt az arany, tíz az ezüst, nyolc a bronz. Négy számban – köztük lány diszkosz- és kalapácsvetésben – kettős magyar győzelem született.