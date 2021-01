Erőltetett menet januárban

Erőltetett menetben folytatódik az extraligás asztalitenisz-­bajnokság. A CVSE-Swietelsky Future FM is dupla fordulóval kezdi az évet a hétvégén.

Október 23-án játszott utoljára csapatbajnoki mérkőzést a CVSE-Swietelsky Future FM, hat győzelem után éppen akkor szenvedte el első vereségét a szezonban, a Szécsénytől kapott ki szoros küzdelemben 4-3-ra. Aztán a járványhelyzet miatti szigorítások után a Magyar Asztalitenisz-szövetség (MOATSZ) november 10-étől felfüggesztette a bajnokságait – a férfi Extraligában négy őszi fordulót máig nem játszottak még le.

– A MOATSZ elnöksége azért, hogy időben be lehessen fejezni az alapszakaszt és maradjon idő a Final Fourra is, úgy döntött, januárban feszített tempót diktál az extraligás csapatoknak, hat – négy őszi és két tavaszi – fordulót ebben a hónapban kell lebonyolítani – mondta Fehér László, Celldömölk polgármestere, az országos szövetség egyik alelnöke. – Ezért dupla fordulós hétvégék is lesznek, mint például az előttünk álló. Nem egyszerű a klubok helyzete, hiszen sok közülük KLIK-fenntartású tanintézményben bé­relt termet az edzéseihez, mérkőzéseihez, amelyekbe a járványhelyzet idején a gyerekek védelmében hozott szigorítás miatt most nem tudnak bejutni. Vannak persze asztaliteniszezésre épült csarnokok – amilyen a miénk is. A kevésbé szerencsések is igyekeznek megoldani a teremgondokat és olyan helyet találni, ahol játszhatnak. Reméljük, nem lesz sok halasztás, és sikerül befejezni a bajnokságot. Mivel a mérkőzések továbbra is zárt kapusak, nem kell igazodni a nézőkhöz, így általában korai, 11 vagy 15 órai a kezdési időpont, hogy a vendégcsapatok időben haza tudjanak indulni.

A celldömölkiek triója – Fazekas Péter, David Serdaroglu és Kriston Dániel – harcra készen várja a szombati rangadót, amikor a tabellát százszázalékos teljesítménnyel ve­zető PTE-PEAC otthonában kell játszaniuk. Vasárnap hazai környezetben jóval könnyebb a feladat: a még nyeretlen DVTK-t fogadják.

– A szünetben eleinte könnyített edzések voltak, csak hetente kétszer-háromszor ját­szogattak. Két hete kezdtek bele a fiúk a komolyabb munkába, remélem, egyre jobb formába kerülnek. Előzetesen egy hajszállal talán a pécsieket mondanám esélyesebbnek, de majd az asztalnál dől el, hogy melyik csapat tudott a hosszúra nyúlt szünet után jobban felkészülni – mondta Klampár Tibor, a celliek vezetőedzője.

A városi televízió segít abban, hogy a celldömölki asztalitenisz-barátok a zárt kapuk ellenére megnézhessék majd csapatuk mindkét bajnoki mérkőzését.

Kiemelt képünkön: Készen állnak a folytatásra. Balról: Kriston Dániel, David Serdaroglu és Fazekas Péter