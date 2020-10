Erős emberek versenyeztek – A szombathelyi és a körmendi sportolók is szép teljesítményt nyújtottak

Remekül szerepeltek a Szombathelyi Gladiátorok Sport­egyesület versenyzői és a körmendi fekvenyomók a Magyar Professzionális Erőemelő Liga által kiírt idei Magyar Kupán.

A három napos erőpróbának Kiskunfélegyháza adott otthont, 693 nevezéssel. Természetesen ott voltak a mezőnyben a Szombathelyi Gladiátorok Sportegyesület erőemelői is – akik közül többen is szép eredményekkel tértek haza.

Sallai Dominik (-75 kg, junior RAW erőemelés) 192,5 kilóval guggolt, fekvenyomásban 95, felhúzásban 200 kilót teljesített. Így pályafutása első erőemelő versenyén 487,5 kg-os összetett eredménnyel kategóriája harmadik helyén végzett. A szintén első versenyén induló Horváth Krisztián (-82,5 kg, ifjúsági RAW erőemelés) 477,5 (190, 95, 192,5) kilós összeredménye az ezüstéremhez volt elég.Kiss Márk (-110 kg, open RAW erőemelés) nagyszerű formában versenyzett. Mind a kilenc gyakorlata érvényes volt, 655 (240, 145, 270) kg-mal zárt, junior korúként hatodikként zárt a nyolcfős felnőtt mezőnyben. Felhúzásban viszont begyűjtött egy ezüstérmet a junior korosztályban. Tóth Árpád (-125 kg, open) felhúzásban 265 kilós teljesítményével második lett. Csonka Gábor (-110 kg, masters II., RAW erőemelés) 627,5 (240, 150, 237,5) kg-mal a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Mindhárom fogásnemben új korosztályos (50-60 év) rekordot javított. Antal Zsolt (-125 kg, masters I., RAW erőemelés) Csonka Gáborhoz hasonlóan kirobbanó erőben, formában versenyzett, fekvenyomásban és felhúzásban is új korosztályos (40-50 év) rekordot állított fel. A 752,5 (265, 192,5, 295) kilós összteljesítménye bajnoki címet ért, és abszolút masters I. korosztályban is diadalmaskodott.

-Elég érdekesen alakult az idei versenyszezonunk – jelezte Antal Zsolt, a Szombathely Gladiátorok Sportegyesület vezetője, versenyzője. – Nagy reményekkel vágtunk neki az idei évnek, bővült a taglétszámunk, támogatók álltak mellénk. A versenykiírások is kedveztek számunkra, hiszen az Európa-bajnokságnak Szlovákia, egy rangos nemzetközi tornának Ausztria, a világbajnokságnak pedig Magyarország adott volna otthont. Jól alakult a felkészülésünk, a munka nyolcadik hetében azonban beütött a koronavírus-járvány. Nyáron ismét nekifeszültünk a súlyoknak és újraterveztük az évet, a menetrendünket. A szlovákiai Eb-re a határzár miatt nem mehettünk ki – újabb versenyt buktunk el, a nevezési díjakról már nem is beszélve. Majd jött a hír, hogy elmarad a miskolci vb. Sokadszorra kellett újratervezni a munkát, belőni a csúcsformát. Szerencsére a Magyar Kupa küzdelmeit megrendezték – a közel 700 fős nevezésszám is jelzi, hogy a magyar erőemelő-társadalom mennyire ki volt már éhezve egy versenyre. Úgy 80-85 százalékos formában érkeztünk Kiskunfélegyházára. A begyűjtött négy arany-, négy ezüst- és egy bronzérem pedig igazolja, hogy keményen dolgozunk, hogy van bennünk potenciál. Gratulálok a csapat minden tagjának, és köszönöm a támogatóknak, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben is versenyezhetünk.

Ott volt Kiskunfélegyházán a a körmendi fekvenyomók csapata is – ezúttal két fővel. Móricz Benjamin (-90 kg, open) sérülésből felépülve feszült neki a súlyoknak: 200 majd 205 kilót teljesített, a harmadik fogása (210 kg) érvénytelen volt. Begyűjtötte a bajnoki címet, abszolút open kategóriában pedig harmadik lett – és új egyéni csúcsot állított fel. Király Patrik (-90 kg, ifjúsági) első fogása 120, második fogás 125 kg lett, a 130 kiló nem sikerült – aranyérmes lett.

-Roppant elégedett vagyok – értékelt Vass László edző. – A koronavírus-járvány miatt hektikus felkészülés van mögöttünk, ráadásul én is sérült vagyok, személyesen nem tudtam segíteni a fiúk munkáját, csak tanácsokkal láthattam el őket. Mégis szép eredményeket értek el Kiskunfélegyházán. Móricz Beni nagyszerű eredménnyel mutatkozott be első felnőtt versenyén, 20 versenyző közül lett a legjobb. És Király Patrikról is csak elismeréssel beszélhetek. Hat főt számlál a csoportunk, a jövőben igyekszünk minél több nevezéssel megjelenni a különböző versenyeken – már ha lesznek a jövőben ebben a kaotikus egészségügyi helyzetben.