Erősödött, de még formálódik a Haladás Leiszt Máté vezette csapata

A hét végén megkezdődik az extraligás női röplabdabajnokság is. A Hungast-Haladás Szombathely az első fordulóban – szombaton 19 órától – az előző szezonban kupagyőztes, bajnoki ezüstérmes Nyíregyháza együttesét fogadja.

Sok helyen elhangzott már: minden idők legerősebb magyar női röplabdabajnokságának ígérkezik a 2019/2020-as. – tovább erősítettek a csapatok. A legjobbak között ott van a tavasszal az extraligás tagságát megőrző, hetedik helyen végző Hungast-Haladás is. A szombathelyieknél a szezon zártával minden játékosnak lejárt a szerződése, újra kellett építeni a csapatot. Változott a vezetőedző személye, dr. Mucsi Pétert Leiszt Máté váltotta. A játékoskeret azonban nem teljesen új. Ismét a zöld-fehéreket erősíti a kanadai Stephanie Lojen, a Puerto Ricó-i Genesis Miranda, az osztrák Sophie Wallner, Takács Bernadett, valamint újra kölcsönadta a Békéscsaba a feladó Cicic Mariját. A helyi utánpótlást Csóka Lili, Marton Gabriella és Zoltán Anna jegyzi a csapatban. Az új magyar játékosok: a 41-szeres válogatott center, Vacsi Evelin – aki a csapatkapitányi posztot is megkapta –, Császár Norina, Péteri Vanda és Blázsovits Dorka. A légiósok létszáma eddig a brit Virgin-szigeteki Sharanda

Pickeringgel bővült, de egy külföldi centert várnak még a szombathelyiek.

Az extraligát nyolc csapat alkotja, az alapszakaszban mindegyik háromszor találkozik a többivel. A három kör végeztével az 1–4. helyezettek az elődöntőbe jutnak, az 5–8. helyezettek pedig az NB I. legjobb két csapatával oda-vissza vágós körmérkőzést játszanak az extraligában maradásért – ennek a hatos csoportnak az 5–6. helyezettje esik ki az NB I.-be.

– Nagyon sokat dolgoztunk a mögöttünk hagyott nyolc hétben. Az első egy hónap kemény fizikális fejlesztésről szólt, megpróbáltuk egy szintre hozni a játékosokat. Ezzel együtt technikai képzést is kezdtünk. Labdabiztonság, különböző játékhelyzetek fejlesztése volt az elsődleges, utána kerültek elő különböző játékspecifikus gyakorlatok. Azokban is nagy az előrelépés – sorolta a Debrecenből indult, 31 esztendős Leiszt Máté, aki az előző két szezonban másodedzőként részese volt a Békéscsaba bajnoki címének, illetve bronzérmének, a nyári universiadén pedig a nagyon előkelő negyedik helyig vezette a magyar női válogatottat.

– Kemény és jó felkészülést tudhatunk a hátunk mögött, de még nyilván vannak dolgok, amikben kell fejlődnünk. Abban hiszek, hogy a munka és a játék minősége egy idő után az eredményekben is meg fog mutatkozni. Ezt nem kell siettetni, türelmesek vagyunk. Annál is inkább, mert több új játékosunk van, akiknek be kell épülniük a csapatba. Határozottan jó szellemű ez a társaság, éppen megfelelő karakterek vannak benne, mindenkinek megvan a szerepe. Időközben megérkezett az új másodedzőnk is; Tóth Dániel szintén debreceni, gyerekkori jó barátom, aki még tavaly is röplabdázott az NB II.-ben. Most fejezte be a játékos-pályafutását. Jól tudunk együttműködni, és a lányok is befogadták, megkedvelték. A játékosok már a pályán kívül is kezdenek jó kis közösséggé formálódni. Ez is jelenthet még úgy húsz százalék pluszt a teljesítményben. Úgy gondolom, nagy potenciál van ebben a társaságban, azt szeretném, ha a miénk lenne a bajnokság pozitív meglepetéscsapata.

Visszatért Szombathelyre Cicic Marija, így ismét az övé lesz az első számú feladó szerepköre.

– Sokat gondolkodtam, amikor felvetődött, hogy a Békéscsaba ismét kölcsönadna a Haladásnak. Felsorakoztattam minden érvet pró és kontra, végül igent mondtam. Elsősorban a játéklehetőség miatt, és mert ismerem a várost, a körülményeket, a termet, a csapat jó részét, még az új játékosok közül is néhányat korábbról – mondta a 20 esztendős játékos. – Szerintem ez jobb csapat, mint a tavalyi, és a csapatösszhang is jobb. Jól dolgozunk, jól edzünk, és nagyon remélem, hogy a pályán, az ellenfelek ellen ebben a szezonban is sikeresek tudunk lenni. Egyénileg az a célom, hogy fejlődjek, egyre jobb és jobb legyek. Igyekszem 120 százalékon dolgozni, és remélem, a sok játéklehetőség segít majd abban, hogy magabiztosabbá váljak és amiben csak lehet, fejlődjek.

Szombaton 19 órától hazai pályán – a Haladás Sportkomplexumban – játssza szezonbeli első bajnokiját Leiszt Máté együttese, az előző szezonban kupagyőztes, bajnoki ezüstérmes Nyíregyháza együttesét fogadja.

– Jó kis gárda a Nyíregyháza, amely erősödött is. Nyilván nem mi vagyunk a találkozó esélyesei, de megpróbáljuk azt a játékot rájuk erőltetni, amit gyakoroltunk, amit szeretném, hogy játsszon a csapat – mondta a vezetőedző. – Meglátjuk, mire lesz elég. Nagyon bízom abban, hogy megfelelő mentalitással, harcossággal nehéz perceket tudunk okozni ellenfelünknek.