Értékes ezüst a felnőtt gyorskorcsolya ob-ról

A Szombathelyi Sportiskola–Savaria Speedskating Team versenyzője, Bejczi Botond értékes ezüstéremmel tért haza a felnőtt gyorskorcsolya sprint országos bajnokságról.

Az elmúlt hétvégén Budapest, a Városligeti Műjégpálya adott otthont a felnőtt gyorskorcsolya sprint országos bajnokságnak. A mezőnyt 15 női és ugyancsak 15 férfi versenyző alkotta. Szombathelyről hét sportoló képviselte a Szombathelyi Sportiskola és a Savaria Speedskating Team színeit – érdekesség, hogy mindannyian junior korúként álltak rajthoz a felnőttek között. Mindkét nap teljesítették az 500 és az 1000 méteres távot is a résztvevők, az összesített eredmény döntött a végső sorrendről. Szombaton a havazás miatt nem születtek olyan jó időeredmények, vasárnap viszont az összes szombathelyi versenyző egyéni csúcsot korcsolyázott.

– A hosszú ideje a juniorválogatottal készülő Bejczi Botond nagyszerűen teljesített mindkét távon, így összetettben is az értékes második helyet szerezte meg – számolt be az ob-n történtekről Tóth Attila, a Szombathelyi Sportiskola–Savaria Speedskating Team edzője. – Remek formában van, ami nem is csoda, hiszen gőzerővel készül a junior világkupára, valamint a korosztály világbajnokságára. De a tavalyi világkupán aratott győzelme után talán elvárható is volt tőle a jó hazai szereplés. Botondot csak a felnőtt korú Die­terle Fábián győzte le – vagyis korosztályában a legjobbnak bizonyult. Dicséret illeti Bödei Bálintot is, aki folyamatosan javítja időeredményeit, most pedig a felnőttek között végzett a hatodik helyen. Lassan eléri a junior világkupa szintidejét is – követheti Botond példáját.

Mercs Abigél ismét feljebb lépett a ranglétrán, és az előkelő ötödik helyet szerezte meg a női mezőnyben. De alapvetően minden versenyzőnkkel elégedett vagyok, hiszen mindenki egyéni csúcsot korcsolyázott, annak ellenére, hogy mindössze hatszor tudtunk nagypályán edzeni, így főleg kis jégen, illetve száraz edzésekkel készültünk. Sűrű a menetrendünk, ugyanis a hétvégén már a junior országos bajnokságon állunk rajthoz – természetesen a minél szebb eredmények reményében.

Eredmények, nők: 5. Mercs Abigél (2003). Férfiak: 2. Bejczi Botond (1999), 6. Bödei Bálint (2003), 8. Mayer Márton (2002), 10. Sipos János (2005), 12. Szélinger Benjamin (2006), 15. Poór Gergő (2006).

