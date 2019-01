Érvényesítette a papírformát, nyert Debrecenben a Haladás VSE futcsalcsapata

Az NB I-es futsalbajnokság 15. fordulójában hozta a kötelezőt, biztosan nyert a Debrecen vendégeként a Kútház Haladás VSE.

Debreceni Egyetemi AC–Kútház Haladás VSE 0-2 (0-0). – Debrecen, 300 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Zimonyi, Czene-Joó (Nyekita).

DEAC: Dobi – Szentes, Vékei, Kondás, Varga. Csere: Faragó Á. (kapus), Krajcsi, Tóth, Faragó L., Rácz, Pallai, Berecz, Nyeste. Edző: Elek Gergő.

HVSE: Sásdi – Michel, Simic, Dróth, Vas. Csere: Gyimesi (kapus), Hajmási, Horváth P., Sipos G., Mendes, Németh Z. Edző: Sziffer

András.

Gólszerzők: Dróth (32.), Horváth P. (33.).

Hosszú utazással kezdte a 2019-es évet a szombathelyi csapat, ráadásul az új esztendő első bajnokiján egy kellemetlen stílusban futballozó, főként a védekezésre, párharcokra építő, agresszív csapat vendégeként lépett pályára – de a papírforma természetesen a zöld-fehérek sikerét ígérte.

HIRDETÉS HIRDETÉS

És ahogyan arra számítani lehetett, a hazaiak védekezésre rendezkedtek be, keményen, agresszívan, sokáig őrizték a 0-0-s eredményt. Támadásban nem vállaltak kockázatot, kontrázni nem tudtak – vártak a lehetőségre, a szombathelyi hibára. Ám a szombathelyiek nem hibáztak hátul, szervezetten, stabilan futballoztak, sokat volt náluk a labda és sorra dolgozták ki helyzeteiket. De nem tudtak betalálni. Egészen a második félidő 12. percéig kellett várni az első Haladás-gólra: Dróth bombázott távolról a debreceni kapuba. Majd mielőtt még rendezte volna sorait a házigazda, szűk egy percen belül egy formás támadás végén Horváth Péter is gólt rúgott. Ezzel érezhetően el is dőlt a mérkőzés. Biztos előnye tudatában okosan futballozott a HVSE, esélyt sem adott ellenfelének, hogy szorossá tegye a találkozót. Meg kellett küzdeni a győzelemért, de összességében biztosan hozta a kötelezőt a szombathelyi alakulat.

Érdekesség, hogy a HVSE és a DEAC a Magyar kupa negyeddöntőjében is megküzd egymással: január 16-án Debrecenben, február 6-án pedig Szombathelyen csapnak össze a felek.

A Haladás legközelebb január 9-én, szerdán (19.15) játszik bajnokit, a Rubeola FC Csömör vendégeként lép pályára.

HIRDETÉS HIRDETÉS