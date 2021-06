Európa-bajnoki cím világcsúcs-beállítással – Ekler Luca távolugrásban nyert aranyat

Világcsúcs-beállítással, 5,51 méteres eredménnyel védte meg Európa-bajnoki címét távolugrásban a paraatléták lengyelországi kontinensviadalán a szombathelyi Ekler Luca.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal számára örök ellenség a határon túli magyarság

A paraatlétikai Eb negyedik versenynapján rendezték meg a T38-as kategóriában a női távolugrást. A mezőnyben ott volt a szám világ- és Európa-bajnoki címvédője, világcsúcstartója, a szombathelyi Ekler Luca is – már a 100 méteres síkfutás ezüstérmével a tarsolyában. Természetesen ő volt a legnagyobb esélyes, de indult a legnagyobb riválisa, az orosz Margarita Goncsarova is, előzetesen ő rendelkezett csak Lucán kívül 5 méteren felüli eredménnyel. Szalma László tanítványa nagyszerűen kezdett, 5,42 méteres eredményével három centivel túl is szárnyalta a 2018-as berlini Eb-n elért versenycsúcsát. Egyből az élre is ugrott, és mindvégig ott is maradt. A második kísérlete érvénytelen volt, közben Goncsarova is 5 méter fölé jutott (5,17). A harmadik sorozatban megerősítette vezető pozícióját, az 5,51 méterrel beállította a világcsúcsot, amit 2019 júniusában Grosettóban ért el. Goncsarova ott volt a nyomában,

5,24-dal egyéni csúcsot ért el. De még a hatodikra ugrott 5,25-a sem lehetett elég arra, hogy a sorrenden változtasson. Ekler Luca negyedik kísérlete érvénytelen volt, mert belépett, az ötödik ugrása 5,20 lett – a nekifutás utolsó lépésén rövidítenie kellett. A versenyt – egy centire megközelítve az ostromolt világcsúcsot – 5,50 méterrel fejezte be.

Ekler Luca a 100 méter után távolugrásban is bizonyított, jó formát mutatott az augusztusi paralimpiát megelőző fő állomáson. Jöhet a harmadik versenye az új számában, 400 méteren (szombat, 18.27) – ahol először találkozik a nemzetközi mezőnnyel.