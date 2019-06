Európa Játékokon bokszol Hámori

Pénteken nyitják meg Minszkben a II. Európa Játékokat. Három Vas megyei sportoló került be a magyar csapatba. Az egyikük Hámori Ádám, a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület bokszolója.

Magyarországot 122 sportoló képviseli a kontinens idei legnagyobb multisporteseményén, a II. Európa Játékokon, amelyet június 21–30. között a fehéroroszországi Minszkben rendeznek meg 15 sportágban – ötven nemzet mintegy négyezer versenyzőjét várják. Magyarország csupán strandlabdarúgásban nem nevezett.

Asztalitenisz, atlétika, birkózás, íjászat, cselgáncs, kajak-kenu, karate, kerékpározás, 3×3 kosárlabda, ökölvívás, szambó, sportlövészet, tollaslabda és torna szerepel még a programban. A Vas megyei sportolók közül hárman szerepelhetnek a játékokon: Boda Boldizsár atléta, Ligeti Dániel birkózó és Hámori Ádám ökölvívó. Utóbbi utazott el először.

A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 24 esztendős, négyszeres felnőtt magyar bajnok kiválósága, Hámori Ádám a 91 kilósok mezőnyében lép ringbe Minszkben – érdekesség, hogy Hámori a 2015-ös Európa Játékokon is ott volt, akkor Baku adott otthont az erőpróbának.

– Jó formában, jó erőben érzem magam, sérülés nem hátráltat – jelezte Hámori Ádám. – Rengeteget készültünk a tornára, több nemzetközi megmérettetésen is részt vettünk, egymást érték az edzőtáborok. Erős, magasan jegyzett ellenfelek ellen is szép eredményeket értem el a felkészülés során, ami bizakodásra ad okot. Motiváltan utazom, szeretnék szép eredménnyel hazatérni.

– Egy egészen remekül sikerült felkészülés van mögöttünk, Ádám tökéletes állapotban várja az Európa Játékokat – jelezte a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője, Varsányi Áron, aki maga is elkíséri tanítványát Minszkbe. – Ádám már belekóstolt a nemzetközi bunyóba, járt már világbajnokságon, Európa-bajnokságon is – kellő tapasztalattal rendelkezik, nem fog izgulni. Persze a 91 kilós súlycsoport hagyományosan nagyon erős, ezért sok múlik majd a sorsoláson is. Nem kellett kvalifikálnunk, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség szakmai bizottsága jelölte ki a csapatot, de Ádám olyan eredményekkel rendelkezik, hogy egyértelműen helyet követelt magának az utazó keretben. Bízom egy szép eredményben, legalább pontszerzésben – az érem óriási bravúr lenne.

Hámori Ádám és Varsányi Áron kedden reggel útra kelt, az estét pedig már Minszkben töltik. Az ökölvívók pénteken kezdik a küzdelmeket.