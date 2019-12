Évet zárt a megyei sportági szövetségek tanácsa

y A Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsának tag­gyűlésén értékelték az évet és elismeréseket is átadtak.

Az 1995-ben alakult Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsa az évek során „elvesztett” egy-két sportágat, de napjainkban is 23 megyei szövetséget tud tagjai sorában. Jó néhány – a teke, a karate, a természetjárás, a tenisz, a kézilabda, a torna, a súlyemelés, a sakk, az asztalitenisz, a kosárlabda, a röplabda, a korcsolya és extrém sportok, valamint a labdarúgás – képviselte is magát az évzáró taggyűlésen. Az elnök, prof. dr. Gadányi Károly köszöntője után a sportvezetők beszámoltak sport­águk helyzetéről, a megyében rendezett versenyekről, bajnokságokról. A labdarúgók és a kézilabdázók a létszámot tekintve előkelő helyen állnak az országos listán, Vas megye 7100 igazolt futballistával és 2500 kézilabdázóval egyaránt a negyedik. Varga Jenő titkár jelezte, hogy az erősember liga és a testnevelő tanárok egyesülete is szeretne csatlakozni a szakszövetségek tanácsához.

A tanács nyolc éve döntött arról, hogy több kategóriában is kitüntetéseket ad át. Idén a Kiváló Edző díjat sok­éves magas szintű tevékenységéért Márkus Erzsébet, a HVSE vezetőedzője, a megyei súlyemelő-szövetség főtitkára kapta. Kiváló Sportvezető díjat sportága népszerűsítéséért Hencz Kornélnak, a Vas Megyei Súlyemelő Szövetség elnökének adományoztak. Kiváló Testnevelő díjjal ismerték el Vargáné Kovács Marietta, a celldömölki Berzsenyi gimnázium és Fancsali Ferenc, a szombathelyi kereskedelmi szak­képző tanárának sokéves oktató-nevelő munkáját. A Kiváló Sportoló díj ebben az évben a junior Európa-bajnokságról ezüstöt hozó, korosztályában országos csúcsot elérő, a felnőtt Eb-n hetedik helyezett súlyemelőjéé, Boros Viktóriáé lett. Idén először két sportújságírót is elismerésben részesítettek: Horváth Erika, a Vas Népe és Szita Róbert, a Hungary Sport munkatársa kapta. Ez alkalommal vehette át jutalmát a Vas Megyei Kézilabda Szövetségtől a bajnokságokban végzett munkájáért Tapolcai Gábor versenyigazgató.VN