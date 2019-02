Ezüstéremmel fejezte be a Magyar Kupát a Szolnok ellen veszítő Falco KC

A kosárlabda Magyar Kupa szombati döntőjében a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely váratlanul sima vereséget szenvedett a létszámproblémákkal küszködő Szolnoktól – így „csak” ezüstéremmel fejezte be a sorozatot.

A Magyar Kupa csütörtökön a negyeddöntőkkel kezdődött. A Falco a Pakson, a Szolnok a Pécsen lépett túl. Az Olaj számára balszerencsésen alakult a találkozó, ugyanis bokatörés miatt Kovács Pétert, Achilles-ín szakadás miatt pedig Strahinja Milosevicet is elveszítette. A pénteki negyeddöntőben a Falco a Jászberényt, a Szolnok a Debrecent búcsúztatta. Így a két legfőbb esélyes jutott a szombati fináléba. Érdekesség, hogy a tavalyi debreceni kupadöntőben is Falco–Szolnok összecsapást rendeztek, az Olaj nyert 82-67-re. Igaz, akkor a szombathelyieknél Perl és Pustahvar is beteg, sérült volt – most a szolnokiak küzdöttek létszámproblémákkal.

A Szolnok nyolcadik kupagyőzelmére készült, míg a Falco öt elveszített kupadöntő (1998, 2008, 2009, 2010, 2018) után első kupadiadalát igyekezett begyűjteni.

A találkozó remek hangulatban kezdődött – a Falco-drukkerek leszurkolták szolnoki kollégáikat.

A Szolnok kapta el jobban a rajtot, 5-0-val nyitott, és a folytatásban is lendületben maradt – gyorsan befejezte a támadásait, és rendre visszaért védekezni. A szombathelyi kispad kénytelen volt korán időt kérni (3. perc: 13-5). Nem sikerült belassítani a Benke és Vojvoda által vezérelt Szolnokot, amely tíz pont fölé növelte az előnyét (6. perc: 24-9). Rengeteg 2+1-es akciót értékesített az Olaj. A Falco nem tudott mit kezdeni ellenfele agresszív stílusával – amit engedtek a játékvezetők. Az Olaj gyilkos tempót diktált, igyekezett gyorsan megtörni ellenfelét. A gyengén dobó, távolról eredménytelenül próbálkozó Falcónak azért is nagyot kellett küzdenie, hogy látótávolságban tartsa ellenfelét – ami azért sikerül, a negyed végére összeszedte magát sárga-fekete alakulat. A második etap elején Reddic pontjaival tíz pont alá faragta hátrányát a Falco (11. perc: 31-22). Lett volna lehetőség a további zárkózásra, ám a tiszta dobóhelyzetekből sem született kosár. Az Olaj kevesebb hibával támadott – ráadásul Vojvoda mindenhonnan betalált. Így ismét meglépett a Szolnok, ismét időt kért Gasper Okorn (14. perc: 41-24). Küzdött becsülettel a Falco, de nem igen akart sikerülni semmi. Közben történt egy érdekes jelenet: Luksa Andric nem értett egyet egy játékvezetői ítélettel, hevesen reklamált, így edzője, Dragan Aleksic besétált a pályára, és lekísérte játékosát – nem büntették a bírók a Szolnokot… Kezdett keményedni a csata, feszült hangulat uralkodott a pályán, elmaradtak a pontok (18. perc: 43-30). Amint kicsit közelített a Falco, rögtön meglépett az Olaj. Govens dudaszós triplája – természetesen – leperdült a gyűrűről, így megnyugtató előnnyel vonulhatott nagyszünetre a lényegesen pontosabb, higgadtabb Szolnok (20. perc: 47-32).

Fordulás után sem változott a játék képe: a Falco küszködött, a Szolnok gördülékenyen, felszabadultan, magabiztosan játszott. És villámgyorsan 20 pont fölé növelte az előnyét. Képtelen volt gyűrűbe találni a vasi alakulat. Időkéréssel próbálkozott a szombathelyi kispad (23. perc: 55-32). De félő volt, hogy innen már nincs visszaút. Rengeteg hibával, körülményesen játszott ugyanis a Falco, nagyon úgy tűnt, hogy fejben veszíti el a csatát. Kihagyott ziccerekkel, büntetőkkel, eladott labdákkal, roppant gyenge távoli dobásokkal segítette ellenfelét (26. perc: 59-39). Komoly előnye birtokában az Olaj nem kapkodott, igyekezett végigjátszani a támadóidejét, ráadásul roppant jó dobóformával rukkolt elő. Korán eldőlt a találkozó sorsa (30. perc: 65-44). A Falco nem tudott újítani, szétesőfélben lévő, egyénieskedő játékkal, katasztrofális védekezéssel rukkolt elő. A szombathelyi szurkolótábor is döbbent csendben figyelte az eseményeket (33. perc: 72-48). Aztán a Falco egészpályás letámadásra váltott, és indított egy kétségbeesett rohamot – és lassan kezdett csökkenni a különbség (38. perc: 80-69). Amikor pedig kezdett szorulni az Olaj, akkor született néhány érdekes játékvezetői ítélet – Gasper Okron technikait kapott 83-73-es állásnál, szűk másfél perccel a vége előtt. A hajrát ugyan izgalmassá tette a későn ébredő Falco, de többre nem futotta az erejéből.

A jobb, higgadtabb csapat nyert, teljesen megérdemelten – a Falco nem tudott felnőni a feladathoz.

A bronzmeccsen a Debrecen – Patonay Imrével a kispadon – 112-91-re verte meg a Jászberényt.

Magyar Kupa, eredmények, negyeddöntő: Falco–Paks 91-83, Jászberény–Körmend 91-87, Pécs–Szolnok 85-90, Debrecen–ZTE 81-78. Elődöntő: Falco–Jászberény 96-70, Szolnok–Debrecen 97-79. Bronzmérkőzés: Jászberény–Debrecen 91-112. Döntő: Falco–Szolnok 92-83.

Végeredmény: 1. Szolnok, 2. Falco, 3. Debrecen, 4. Jászberény. Különdíjak, legértékesebb játékos: Benke Szilárd (Szolnok). Legponterősebb játékos: Damier Pitts (Jászberény).

Jegyzőkönyv

Szolnoki Olaj KK– Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

92-83 (30-19, 17-13, 18-12, 27-39)

Győr, 2000 néző, kosárlabda Magyar Kupa, döntő, vezette: Cziffra, Kapitány, Benczur.

Szolnok: Vojvoda 31/9, Rowsey 19/6, Benke 26, M. Milosevic 2, Andric 12. Csere: Rudner –, Tóth Á. 2. Edző: Dragan Aleksic.

Falco: Govens 19/6, Váradi 9, Bíró –, Bruinsma 19/12, Reddic 11. Csere: Balmazovic 8/3, Curry 9/3, Perl 4, Tóth N. 4. Edző: Gasper Okorn.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 13-5. 6. p.: 24-9. 11. p.: 30-22. 14. p.: 41-24. 18. p.: 43-30. 20. p.: 47-32. 23. p.: 55-32. 26. p.: 59-39. 30. p.: 65-44. 33. p.: 72-48. 36. p.: 76-56. 39. perc: 87-79.

Kipontozódott: Reddic (38.), Váradi (39.).