Ezüstérmes a CVSE asztalitenisz-csapata

Hatalmas, négyórás küzdelemben, de 4-3-ra a PTE-PEAC javára dőlt el a férfi-asztalitenisz csapatbajnoki döntő. A CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels együttese történetének ötödik ezüstérmét szerezte meg.

A zárt kapus – illetve csapatonként 12-ben maximált nézőszámmal –, a Marczibányi téri Ormai László Csarnokban rendezett asztalitenisz final fourban hétfőn először a nők végeredménye alakult ki. Nem született meglepetés, a favorit Budaörs magabiztosan múlta felül az Erdért SC-t. A Budaörs 2011, 2013 és 2015 után története során negyedszer ünnepelhetett bajnoki címet. A bajnokcsapattól 11 év után elbúcsúzott a válogatott Pergel Szandra, aki Franciaországban folytatja a pályafutását.

A női döntőben: SH-ITB Budaörs 2i SC–Budapesti Erdért SE 4-1. A bronzmérkőzésen: Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér– Statisztika PSC I. 4-2.

Délután következtek a férfiéremcsaták. A fináléban a már 15 bajnoki érmet – nyolc aranyat, négy ezüstöt és három bronzot – magáénak tudó CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels az egy bajnoki címmel, öt ezüsttel és egy bronzzal rendelkező PTE-PEAC csapatával találkozott. Minden eddigi final fourban ott volt mind a két csapat, az ötből hármat a Celldömölk nyert meg, de kétszer nem játszhatott finálét. A Pécs viszont mind az öt alkalommal döntőbe jutott, igaz, ebből csak egyet tudott megnyerni, 2017-ben. Tehát két nagy-nagy rivális találkozott egymással.

A celliek vezetőedzője, Klampár Tibor előzetesen a pécsieket tartotta valamivel esélyesebbnek. Az alapszakaszban otthonukban 5-2-re a pécsiek nyertek (a visszavágót már nem volt mód lejátszani). Akiknek első számú játékosa a nemzetközileg is eredményes szerb válogatott, Pető Zsolt. Vajon sikerül-e őket megállítani?

CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels–PTE-PEAC Kalo Méh 3-4. – Budapest, asztalitenisz-csapatbajnoki final four, férfidöntő.

Páros: Fazekas, Szita–Pető, Demeter 1:3 (-5, -5, 8, -8). Hát a páros csatában érvényesítette a papírformát a pécsi duó. Ugyan a harmadik szettet behúzták a celliek, de a negyediket már dinamikusabbá vált játékkal sem tudták a maguk javára fordítani (0-1).

Egyéni, 1. mérkőzés: Fazekas–Gerold 3:2 (6, -11, 4, -5, 6). Az egyéni találkozók során viszont elkezdett kapaszkodni a Celldömölk. Fazekas Péter ugyan öt szettre kényszerült Gerold Gáborral szemben, de a döntő játszmában nagyszerűen koncentrálva nyert, és kiegyenlítette a mérkőzést (1-1). 2. mérkőzés: Kriston–Pető 2:3 (11, -2, 9, -9, -6).

Nem sok hiányzott ahhoz, hogy előnybe is kerüljön a CVSE. Már az elődöntőben is látszott, hogy Pető nem csúcsformában érkezett. És ezt a jól pörgő Kriston Dániel igencsak kihasználta. Már 2:1-re és a negyedik játszmában 9-6-ra vezetett, de mégsem az övé lett a meccs, végül alulmaradt az ötszettes csatában (1-2). 3. mérkőzés: Szita–Demeter 3:2 (-7, -10, 7, 11, 9). És jött egy újabb ötszettes, nagyon színvonalas, kiélezett csata. Méghozzá úgy, hogy Szita Márton elvesztette az első két játékrészt. De ki tudott kászálódni a gödörből, összerendezte magát, és nagyon nehéz küzdelemben, de fordított (2-2). 4. mérkőzés: Fazekas–Pető 3:2 (10, -7, 6, -13, 10). És még tovább lehetett fokozni az izgalmakat.

A két éljátékos találkozóján a nagyon koncentráltan játszó Fazekasnak a negyedik játszmában négy mérkőzéslabdája is volt, de csak a döntő játékrészben tudta – hajszállal – megnyerni a meccset. És ezzel – a döntőben először – előnybe kerültek a celldömölkiek (3-2). 5. mérkőzés Szita–Gerold 0:3 (-6, -6, -12). Egyetlen győzelemre volt a végső sikertől a celldömölki együttes. És az előzetes esélylatolgatás szerint Szita Mártonnak állt ez a meccs, hiszen általában le szokta győzni Gerold Gábort. De most nem sikerült. Idegesen, kapkodva játszott, csak a harmadik szettben volt esélye, kétszer játszmalabdája is, de nem tudott élni vele. Egalizáltak a pécsiek (3-3). 6. mérkőzés: Kriston–Demeter 1:3 (7, -4, -6, -9).

A mindent eldöntő, utolsó csatának viszont Demeter Lehel volt az esélyese. Meglepetésre a rajtnál Kriston Dániel nagyon határozottan diktálta a tempót, meg is nyerte az első játszmát. Viszont ezután már nem engedte kibontakozni Demeter (3-4). Története során másodszor avatták bajnokká a PTE-PEAC csapatát, a nyolcszoros bajnok celldömölkiek pedig ötödször szereztek ezüstérmet. Győzött: Fazekas 2, Szita 1, illetve Pető 1, Gerold 1, Demeter 1, Demeter–Pető páros.

– Változatos, fordulatos, hatalmas mérkőzés volt, azt hittem, hogy végül sikerül megnyernünk a finálét – mondta a mérkőzés után a celliek kétszeres világbajnok vezetőedzője, Klampár Tibor. – Nem sokon múlott. Kriston hajszállal csúszott csak el a Pető elleni meccsen. Sajnos Szita Demeter ellen elfáradt, szinte nem is volt levegője. Az utolsó meccsen pedig Kriston Dani már nem tudott meglepetést okozni.

A final four összdíjazása 3 millió forint volt, a győztes csapatok 750 ezer, az ezüstérmesek 375 ezer forintot kaptak.

A bronzmérkőzésen: Szerva ASE Szécsény–Mezőberény 4-1.