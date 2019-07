Ezüstfutam: Csákánytól Körmendig eveztek

A Bereki Bárkás Egylet Egyesület 14. alkalommal rendezte meg a Csákány–Körmend Kajak-Kenu Futamot. A könnyű nyári regattán mintegy félszázan álltak rajthoz.

A 14. Csákány–Körmend Kajak-Kenu Futamon az idén kicsit kevesebben vettek részt, de így is több mint ötven nevezés érkezett a 16 kilométeres rábai versenyre. Ez volt az Ezüstfutam, utalva arra, hogy jövőre már a tizenötödik jubileumi versenyt – vagyis az Aranyfutamot – rendezi meg a Bereki Bárkás Egylet Egyesület.

Az alacsony vízállás miatt az idén nehezebb volt teljesíteni a távot, többször ki kellett szállniuk a versenyzőknek.

Ebben az évben nyolc kategóriában hirdettek győztest.

A leggyorsabb hajó most is a férfi kajak egyes volt, Turi Attila 1 óra 17 perc alatt teljesítette a távot, ezzel megnyerte kategóriáját és ő lett az abszolút győztes is. A kajak párosoknál a Jelencsics Anita–Lajkó Norbert páros futott be elsőként.

A túrakenusoknál a négyes egységek közül a Király Ferenc–Laposa Boglárka–Szilvágyi Sára és Molnár Benedek alkotta csapat nyert, a családi kategóriában pedig a Lajtafalvi család. A férfi kenu ketteseknél Gergye József és Bálint László végzett az első helyen, a vegyes párosoknál Németh-Medvigy Réka és Kovács Péter volt a leggyorsabb.

A kenu egyeseknél a házigazda Bereki Bárkás Egylet színeiben induló Dobronics Balázs nyert, míg a versenykenus térdelős futamban szintén a bereki versenyzője, Tóth-Erdei Virág.

Az idei verseny legfiatalabb résztvevője a 11 éves Laposa Boglárka volt, aki a kenu négyes hajóegység tagjaként első helyen zárta a futamot.