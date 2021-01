Ezúttal a Pécsi VSK-t győzte le a Rába-parti együttes

A PVSK-nak is visszavágott az idegenbeli vereségért az Egis Körmend. A piros-feketék a 3. fordulóból elhalasztott NB I.-es kosárbajnokin 11 ponttal nyertek a pécsi együttes ellen.

Az Egis Körmend keretében már ott volt a néhány napja szerződtetett amerikai irányító, Anthony Ireland, bár a kezdőben még nem kapott helyet.

Mócsáné volt a találkozó első kosara, majd Takács és Thames folytatta a pontgyártást. A Körmend kezdett jobban, Taylor lepattanószerzésben jeleskedett. Az etap közepére a Pécs is feljavult koncentrációban, és a meccs első triplájával Lewis hozta egálra az eredményt (9-9). Takács sem hibázta el a távolit, hét pontjával a hazaiak legeredményesebbje volt. A negyed második felében beszállt a játékba az új szerzemény, Ireland is, aki mindjárt egy gólpasszal mutatkozott be, amelyből Mócsán szerzett egy hárompontost. Ezzel meg tudott ugrani a házigazda (17-9). Kapaszkodott a Pécs, de Ireland továbbra is nagy labdákat osztott a társaknak, így tíz pontra nőtt a hazai fölény (23-13). Az első kisszünetre büntetőkkel került közelebb a vendég (25-15). A PVSK mozdított előbb a pontálláson a második negyedben. Tóth 2+1-es akciója indított el egy jó sorozatot a Körmendnél. A 15. percre kialakult a legnagyobb különbség (33-18). A Pécs palánk alatt próbált boldogulni, ha Durázi és Taylor hagyott üresjáratot, azt jól kihasználta. Ireland nemcsak labdaosztásban, hanem most már pontszerzésben is megmutatta magát. A félidei hajrában a Körmend akarata érvényesült, a szünetre egy pont híján hússzal vezetett a piros-fekete alakulat (49-30).

Bizonytalanul kezdte a második félidőt a hazai csapat, nem úgy a Pécs. A vendégek hamar tíz ponton belülre kerültek (52-43). Kis fáziskéséssel a körmendiek is felvették a ritmust. Ismét nagyobb különbség alakult ki a felek között, bár volt egy-két félresikerült, pont nélküli akció mindkét oldalon. Ferencz is megszerezte első hárompontosát, majd Mócsán szerelte igen látványosan Meleget. Ireland középtávolijai hibátlanul ültek, maradt a hazai vezetés (72-44). A záró részben némileg megváltozott a játék képe, bár a házigazda tartotta az előnyt, de sokkal kisebb energiát mozgósított. Funderburk és Budimir pedig közelebb lopta a vendégeket (79-64). A végjátékban lazábban vette a védekezést a Körmend és a támadójátéka sem volt különösebben átgondolt. Ez kedvezett a Pécsnek, de csak olyan mértékben, hogy kozmetikázni tudta az eredményt, a meccs végkimenetelébe nem volt beleszólása. A Körmend új irányítójával, Irelanddal kiegészülve végig vezetve magabiztosan vágott vissza pécsi ellenfelének a közelmúltban elszenvedett idegenbeli vereségért.

Ziga Mravljak: – Az első három negyedben jól játszottunk, viszont az utolsóban nem tiszteltük sem az ellenfelet, sem a kosárlabdát. Örülök a győzelemnek, de hozzáteszem, negyven percig kell jól játszani, erre kell törekednünk.

Dragan Aleksic: – A Körmend keményen kezdett, mi az első részben puhák voltunk védekezésben és támadásban egyaránt. Örülök, hogy nem adtuk fel és küzdöttünk végig.

További eredmények: DEAC–Kaposvár 90-49, Oroszlány–Szedeák 98-95 (kedden), Alba Fehérvár–Kecskemét 66-60, Szolnok–ZTE 88-83.