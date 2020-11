Ezúttal külföldiek nélkül rendezik meg az úszóversenyt

Szombathely Rangos úszóversenyt rendez a Szombathelyi Sportiskola úszószakosztálya, szombaton és vasárnap lesz a hagyományos Claudius Kupa.

Tavaly különböző okok miatt elmaradt a nagy múltra visszatekintő Claudius Kupa nemzetközi úszóverseny, idén azonban – immár 17. alkalommal – meg tudják rendezni. Az elmúlt években szép számmal érkeztek külföldi versenyzők is, most, a pandémiás helyzetben azonban csak hazai úszók ugranak majd medencébe – a szervezők 200-250 fős indulólétszámra számítanak. A Vas megyei színeket a legnagyobb létszámban a rendező Szombathelyi Sportiskola úszószakosztálya képviseli. A verseny kiváló alkalom arra, hogy az úszók rákészüljenek a korosztályos országos bajnokságokra, hiszen a Claudius Kupát is előfutamdöntő rendszerben bonyolítják le – az előfutamok 9, a döntők 17 órakor kezdődnek. A hagyományoknak megfelelően az utánpótláson túl a felnőtt korosztály is rajthoz állhat a kétnapos versenyen, négy korcsoportban osztanak majd érmeket. A versenyen az eddigiekhez hasonló óvintézkedések lesznek érvényben. Nézők nem vehetnek részt az eseményen, a csapatokat szektorokban különítik el egymástól, és az éppen nem úszóknak kötelező a maszkviselés.