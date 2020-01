Fájó hazai Haladás-vereség a rangadón 

Hungast-Haladás Szombathely–MTK Budapest 0:3 (-23, -28, -22). – Szombathely, 200 néző, röplabda Extraliga-mérkőzés, vezette: Mezőffy, Halász E.

Haladás: Cicic 2, CSÁSZÁR 13, Vacsi 7, Wallner 8, Miranda 10, Pickering 3. Csere: Lojen (liberó), LESCAY 8, Szendrődi, Csóka 1. Edző: Leiszt Máté.

MTK: Durst 4, TAKÁCS D. 11, Zólyomi 3, PETŐVÁRY 20, KISS G. 14, Király. Csere: Nagy F., Szalai (liberó), Lesi, Vezsenyi, DEVANEY 6. Edző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 7-7, 12-9, 16-11, 18-19, 22-23. 2. játszma: 6-6, 6-11, 8-15, 17-23, 24-24. 3. játszma: 4-0, 4-5, 12-12, 15-19, 20-24.

A Haladás eddigi egyetlen győzelmét az MTK otthonában aratta, a hazai visszavágón is győzelemre készült a közvetlen rivális elleni rangadón. Szombathelyi szempontból jól is indult a mérkőzés, egyre magabiztosabbak voltak a támadások, a sáncok, 16-11-nél a vendégek már a második idejüket kérték ki. És ezután sikerült is megrogyasztaniuk a szombathelyieket. A mezőnyben jó néhány lecsorgó, ejtett, rosszul fogadott labda ért földet a zöld-fehérek térfelén, 18-18-nál beérte őket az MTK. Odalett a felszabadult játék, és a görcsösség rányomta a bélyegét a szoros végjátékra is (23-25). Akárcsak a második játszma nagy részére.

A parketten továbbra is lassú és tanácstalan volt a Haladás. Nyolc pont is volt már a két csapat között (13-21), amikor kezdett feljavulni a mezőnyvédekezés is. Küzdöttek, kapaszkodtak a vasiak és 18-24 után 24-24-nél egyenlítettek. Maratoni, kiélezett csatát hozott a hajrá. A Haladásnak is is volt kétszer játszmalabdája, de nem tudott élni vele (28-30). A harmadik szettben is a kubai centerrel, Daymara Lescay-jal szemben voltak a legvédtelenebbek a fővárosiak. Egy ideig jól pörgött a hazaiak játéka, de 13-12-nél vezettek utoljára. A magyar fiatalokra építő MTK lendületesebb, támadóbb szellemű játéka bizonyult nyerőnek (22-25). Fájó a 3:0-s vereség, hiszen összesen hét ponttal szerzett csak kevesebbet a Haladás.

Leiszt Máté: – Nekünk mérkőzések óta nem a másik térfélen van az ellenfelünk, hanem a sajátunkon. Ha megtanuljuk legyőzni önmagunkat, akkor mérkőzéseket is fogunk nyerni.

Tóth Gábor: – Nagyon örülök a győzelemnek. Sajnos a kritikus pillanatokban még mindig rossz döntéseket hozunk. Hál’ istennek, most ezt sikerült áthidalnunk.