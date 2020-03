Falco: ezúttal kötelező nyerni!

Az NB I-es kosárbajnokság 21. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Jászberényt fogadja szerdán 18.30-kor – a címvédő, listavezető házigazda a kötelező győzelemért lép pályára.

A hosszú bajnoki szünet után a Falco vereséggel tért vissza a pályára, szombaton nem várt pofonba futott bele a szerény erőt képviselő Sopron vendégeként, 74-79-re kapott ki. De máris itt a lehetőség a javításra, ugyanis a sereghajtó érkezik Szombathelyre. A Jászberény mindössze két győzelmet számlál, a Kaposvárt (68-69) és a Szegedet (81-75) gyűrte le.

Novemberben hazai pályán 60-65-re kapott ki a Falcótól. A két alakulat teljesen más szintet képvisel, teljesen más célokért küzd, az is meglepetés lenne, ha a JKSE megszorongatná a hazai pályán még hibátlan bajnokcsapatot. A Berény egyébként szerdán hazai pályán kapott ki az Albától (82-95). Érdekesség, hogy a bajnoki szünetben a bennmaradásért küzdő JKSE Brandon Penn és Ian Baker személyében két új légióst igazolt, míg Phillip Miller távozott a csapattól.

– Sopronban rosszul játszottunk, ennyi – tért vissza az előző bajnokira a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere, Gasper Okorn. – Nem nagy dolgokra kell most gondolni, sok kicsi hibát vétettünk – de a sok apró hiba összességében vereséget eredményezett számunkra. Nem is érdemeltünk győzelmet. Nagyon bosszant mindenkit a vereség. Tudjuk, hogy hibáztunk, és tudjuk azt is, hogy mit hibáztunk, átbeszéltük a dolgokat, kielemeztük a soproni meccset. Mindenki levonta a tanulságokat. A Jászberény ellen meg kell mutatni, hogy tanultunk a Sopronban történtekből. Az első perctől a kezükben kell tartanunk az irányítást, végig motiváltan, harcosan kell kosaraznunk. Mint már sokszor mondtam: lépésről lépésre, meccsről meccsre fejlődünk, haladunk a céljaink felé, azon leszünk, hogy napról napra jobb teljesítményt nyújtsunk! Együtt vagyunk, csapatként tesszük a dolgunkat, mindannyian keményen dolgozunk.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Falco 20 17 3 1720–1458 0.925

2. Körmend 20 16 4 1687–1502 0.900

3. Atomerőmű 20 13 7 1722–1621 0.825

4. DEAC 20 12 8 1663–1620 0.800

5. Alba Fehérvár 20 11 9 1766–1762 0.775

6. Szolnok 20 11 9 1598–1534 0.775

7. PVSK 20 11 9 1694–1730 0.775

8. ZTE 20 10 10 1759–1767 0.750

9. Oroszlány 20 10 10 1637–1606 0.750

10. Kecskemét 20 9 11 1555–1631 0.725

11. Sopron 20 8 12 1589–1622 0.700

12. Kaposvár 21 7 14 1720–1755 0.667

13. Szeged 21 4 17 1678–1887 0.595

14. Jászberény 20 2 18 1382–1675 0.550