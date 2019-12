Falco KC–Neptunas Klaipeda összecsapás

A kosárlabda Bajnokok Ligája 7. fordulójában a Falco-Vucano Energia KC Szombathely a litván Neptunas Klaipeda gárdáját fogadja szerdán 18 órakor.

A Neptunas a csoport egyik legerősebb csapata, négy győzelemmel (Brindisi, PAOK, Zaragoza, Besiktas) és két vereséggel (Dijon, Bonn) várja a szombathelyi Bajnokok Ligája-mérkőzést – idegenből is gyűtött be diadalt. Míg a Falco két győzelemnél (PAOK, Bonn), négy vereségnél (Dijon, Zaragoza, Besiktas, Brindisi) tart – mindkét sikerét hazai pályán aratta. A litván élgárda rutinos szereplő a nemzetközi porondon, az előző három évben is a Bajnokok Ligájában adott számot a tudásáról.

A legutóbbi két litván szezont bronzéremmel záró együttes hazája tízcsapatos bajnokságában hét győzelemmel, öt vereséggel negyedik helyen áll. A tíz litván, két amerikai játékost felvonultató alakulat vasárnap éppen a listavezető Zalgiris Kaunas vendégeként bukott rangadót (82-100). A Neptunas a harmadik, a Falco a hetedik a BL nyolc­csapatos D csoportjában.

– Sűrű napok vannak mögöttünk, de nem érzem fáradtnak, fásultnak a társaságot – jelezte Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Az Olaszországban, a Brindisi vendégeként elszenvedett BL-vereség óta zsinórban három bajnokit nyertünk. Ezért inkább azt mondom, hogy lendületben vagyunk, jó fizikai és mentális állapotban várjuk litván ellenfelünket – jó a hangulat a csapat háza táján. Persze tudjuk, hogy egy roppant nehéz, fizikális mérkőzés vár ránk. A Neptunas Klaipeda tipikus litván csapat, tipikus litván kosárlabdát játszik – magas színvonalon. Ellenfelünk sokat fut, erős tempót diktál, agresszívan kosarazik, jól védekezik, gyorsan, pontosan támad. Magas játékosokat vonultat fel, a keretéből többen is remekül dobnak távolról. Összeszokott csapat érkezik hozzánk, amely egyszerű, de hatékony figurákkal operál. Nagyon sok múlik majd a védekezésünk színvonalán, illetve kulcskérdés lesz, hogyan szedjük a lepattanókat. Felkészültünk a mérkőzésre, tudjuk, hogy mit kell tennünk. Igaz, az eltervezett taktikai elemeket meg is kell majd valósítani a pályán – ami nem lesz könnyű. Azt megígérhetem, hogy küzdeni, harcolni fogunk, mindent megteszünk azért, hogy kiszolgáljuk a közönségünket. Reddic kisebb sérüléssel bajlódik, még nincs százszázalékos állapotban, de reményeim szerint vállalja a játékot – mindenki más bevethető. Győzelemre játszunk, megpróbáljuk élvezni a mérkőzést – és nagyon számítunk szurkolóink támogatására.