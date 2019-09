Falco KC–Oradea: Nemzetközi meccsel kezd az aranyérmes

A Falco-­Vulcano Energia KC Szombathely NB I-es kosárcsapata kedden 18 órakor a román aranyérmes CSM CSU Oradea gárdáját fogadja a Bajnokok Ligája selejtezőjének első mérkőzésén (M4 Sport).

A Falco parádésan sikerült felkészülési időszakot zárt le csütörtökön és pénteken a 10. Horváth Zoltán Emléktornával – a sárga-feketék az összes edzőmeccsüket megnyerték, akárcsak a saját rendezésű nemzetközi tornájukat. Ráadásul a legtöbb találkozón óriási fölényben játszott, ki­ütéses vereséget mért soros ellenfelére Gasper Okorn csapata – nagyon úgy tűnik, hogy már olajozottan működik a gépezet. De a Nagyvárad is remekül muzsikált a felkészülési időszakban, szintén veretlen maradt, zárásként ugyancsak megnyerte saját rendezésű emléktornáját.

Érdekesség, hogy a Nagyvárad három magyar csapattal is megmérkőzött az elmúlt időszakban: a Debrecent 80-77-re, a Szegedet 71-56-ra, a Szolnokot 87-74-re verte el. Két komoly erőt képviselő – és úgy tűnik, hogy jó formában lévő – csapat csap össze az Arena Savariában, nehéz jósolgatni az esélyeket.

– Az új szezon első hivatalos mérkőzésére készülünk, természetesen van bennünk némi drukk, ugyanakkor már várjuk is a kedd esti összecsapást – fogalmazott Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárcsapatának sikeredzője. – Minden játékos egészséges, Váradi Benedek és Bíró Olivér csak kisebb betegség miatt, elővigyázatosságból hagyta ki a Horváth Zoltán Emléktornát. Meg akarjuk mutatni, hogy mit tudunk, meg akarjuk nyerni a mérkőzést – de nincs rajtunk nyomás. Egy szezont elkezdeni soha nem könnyű, pláne nem ilyen fontos, nehéz mérkőzéssel – rajtunk lesz az ország szeme. Új csapatot építünk, ráadásul szeretnénk a tavalyinál jobb, hatékonyabb játékkal előrukkolni. Természetesen több időre, több mérkőzésre lesz szükségünk, hogy jobban megismerjük egymást, hogy minden a helyére kerüljön. Ennek megfelelően most inkább munkás, küzdelmes mérkőzésre számítok, nem pedig szép játékra – de mindent el fogunk követni azért, hogy kiszolgáljuk a szurkolóinkat. Abban biztos vagyok, hogy a motivációval, a hozzáállással nem lesz probléma. Az Oradea tapasztaltabb csapat, minden poszton rutinos játékosokat vethet be. Ráadásul ellenfelünk magja régóta együtt játszik, csak egy új játékost igazolt a román klubvezetés a nyáron – így egy összeszokott gárda vár ránk. Amely bizony jó erőt képvisel. Mindkét csapatnak 50-50 százalék esélye van a továbbjutásra. De hazai pályán szeretnénk nyerni – és számítunk a közönségünk támogatására is!

– Jól sikerült a felkészülésünk, az edzőmeccsek eredményei bizakodásra adnak okot, és a legtöbbször meg tudtuk valósítani a pályán azt, amit az edzőnk kért tőlünk – mondta Váradi Benedek, a Falco KC csapatkapitánya. – Persze új csapatot építünk, még van hová fejlődnünk. Bizakodva várom a Nagyvárad elleni BL-selejtezőt is. Egyelőre csak erre a mérkőzésre koncentrálunk – a visszavágóval ráérünk később foglalkozni. Jó csapatunk van, amely képes lehet győzelemmel nyitni a párharcot. Ellenfelünk rutinosabb játékosokból áll, de a Falco is évek óta szerepel az európai porondon, nekünk is bőven van nemzetközi meccs a hátunk mögött, ráadásul a válogatottban is többen játszunk. Győzni akarunk!

A mérkőzésre kedden 13 órakor kezdődik az online jegyvásárlás. A pénztár 17 órakor nyit, az Arena Savaria kapuit ugyancsak 17 órakor tárják ki a szurkolók előtt. A 18 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport közvetíti.