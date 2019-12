Falco KC–Pécsi VSK évzáró kosárderbi

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság idei utolsó, 13. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Pécsi VSK-t fogadja szombaton 15.30-kor (M4 Sport).

Szokatlanul nyugodt napok vannak a Falco mögött, hiszen december 21-én lépett legutóbb pályára, akkor a vendég Paksot verte simán (92-76). Rá is fért egy kis „eseménymentes” időszak a sárga-fekete alakulatra, mert a 2019/2020-as szezon eddigi részében már 25 (!) tétmeccset vívott: négy selejtezőt és kilenc csoportmeccset a Bajnokok Ligájában, valamint 12 bajnoki összecsapást. De bírja a fokozott igénybevételt a magyar bajnok, hiszen továbbjutásra áll a BL-ben (5 győzelem/4 vereség), az NB I-es tabellát pedig magasan vezeti (11 győzelem/1 vereség).

A tavalyi bronzérmes Pécs nehezebb időszakot tudhat maga mögött. Úgy tűnik, hogy a nemzetközi porondon való szereplés nem várt nehézségeket okozott. A PVSK az első csoportkör után búcsúzott a FIBA Európa Kupától (1 győzelem/7 vereség). Az NB I-es pontvadászatot remekül, hat győzelemmel kezdte, de a legutóbbi hat mérkőzését elveszítette – csak hetedik a tabellán. Nehéz lenne elképzelni, hogy éppen Szombathelyen lábal ki a hullámvölgyből.

– A Paks elleni mérkőzés után három nap pihenőt kapott a csapat, most először tudtunk fújni egyet, mióta elkezdődött a szezon – árulta el Váradi Benedek, a Falco KC csapatkapitánya. – Egymást érték a meccsek, az edzések, rengeteget utaztunk, sokat videóztunk. Főleg mentálisan volt szükség a felfrissülésre – fizikálisan nem éreztem problémát. December 26-án már két edzésünk volt, nagyszerű hangulatban dolgoztunk, mindenkinek használt a pihenő, mindenki feltöltődve tért vissza. Jól alakul eddig a szezonunk, mind a BL-ben, mind a bajnokságban jönnek az eredmények – azon leszünk, hogy a jövőben is sok örömet szerezzünk a szurkolóinknak. A Pécs jó csapat, évek óta a szűk élmezőny tagja. Most nincs jó formában, de nehéz mérkőzésre számítok. Budimir és Ciric két olyan rutinos játékos, akik képesek meccseket eldönteni. Ellenfelünk remek amerikai légiósokkal, jó magyar maggal rendelkezik. De hazai pályán számunkra csak a győzelem az elfogadható eredmény!

A Falco január 4-én (16.30) a ZTE vendégeként lép pályára. A szomszédvári derbire szombaton 14.30-tól a 3-as számú jegypénztárban vásárolhatják meg belépőiket a szombathelyi drukkerek.