Falco KC: újabb két fiatal írt alá

Két fiatal játékossal bővült a Falco KC Szombathely NB I-es kosárcsapatának jövő évi kerete: Kovács Benedek új igazolás, Sövegjártó Ábel pedig meghosszabbította szerződését.

A 19 éves, 201 centis, 88 kilós, hármas és négyes poszton bevethető Kovács Benedek Máté a ZTE utánpótlásában pallérozódott, a 2017/2018-as szezonban be is mutatkozott az első osztályban. A 2018-as U16-os B divíziós Európa-bajnokságon figyelt fel rá a Monaco, majd a francia élgárdához szerződött.

Az U21-es csapat meghatározó játékosa volt: az elmúlt szezonban 24 meccsen 22,8 percet, 7 pontot, 3,5 lepattanót, 0,6 gólpasszt, 0,8 labdaszerzést átlagolt – a kétpontosokat 46,2, a triplákat 31,5, a büntetőket pedig 76,2 százalékkal dobta. Egy meccsen lehetőséget kapott a felnőttek között is, az EuroCupban. Kovács Benedek 1+1 éves szerződést írt alá.

A 17 esztendős korosztályos válogatott Sövegjártó Ábel a Falco saját nevelésű játékosa, tavaly is a felnőtt keret tagja volt – be is mutatkozott az első osztályban. Az U21-es csapat meghatározó tagjaként 19 mérkőzésen lépett pályára (mindig kezdőként), átlagosan 27 percet töltött a parketten. A mutatói: 9,8 pont, 6,11 lepattanó, 1,95 gólpassz, 1,37 labdaszerzés.

– A következő szezonban életbe lépő ,,fiatalszabály” miatt az alapszakaszban az első félidőben végig pályán kell lennie egy 23 évnél fiatalabb magyar játékosnak, célszerű tehát akár három-négy U23-as korú kosarast a keretben tartani – jelezte Gráczer György, a Falco KC ügyvezetője. – Ezért mi is kiemelt figyelmet fordítunk a fiatal, tehetséges játékosok leigazolására, csapatba építésére. Örömmel számolhatok be arról, hogy újabb két fiatal, reményteljes játékossal kötöttünk szerződést.

A Falco magyar magját a fent említett két játékoson kívül eddig a négy válogatott, Váradi Benedek, Perl Zoltán, Benke Szilárd és Filipovity Márkó, valamint két további U23-as kosaras, Doktor Péter és Dancsecs András alkotja. Míg De’Quon Lake egyelőre az egyetlen légiós.