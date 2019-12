Falco–Paks derbi – Győzelemre tör a bajnokcsapat

Az NB I-­es kosárbajnokság 11. forduló­jában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Paksot fogadja szombaton 13 órakor (M4 Sport). A hazai együttesben természetesen ott lesz az év kosárlabdázójának megválasztott Perl Zoltán.

A Falco az előző játéknapon megyei rangadót bukott Körmenden. Ám gyorsan túllépett a váratlan fiaskón, kedden bravúros győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában a görög PAOK vendégeként. A címvédő természetesen a tabella éléről várja az Atom elleni derbit. De a szombati összecsapás is kiérdemli a rangadó jelzőt, hiszen a Paks harmadik a tabellán, nyolc győzelemnél, három vereségnél jár. Idegenben is veszélyes, nyert Debrecenben, Kaposváron, Sopronban és Pécsen is. Igaz, az előző fordulóban hazai pályán maradt alul a Szolnokkal szemben. A PAOK elleni győzelmen kívül még egy remek hírnek örülhettek a héten a Falco-szurkolók: a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Perl Zoltánt választotta az év férfi kosárlabdázójának. A Falco saját nevelésű játékosa első ilyen egyéni elismerésével a Falco-legenda Kálmán László nyomdokaiba lépett, aki hatszor (2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008) volt az év játékosa.

– Elsőként a barátaimtól értesültem a hírről – tudtuk meg Perl Zoltántól. – Megmondom őszintén, jócskán meglepődtem. Ugyan jól sikerült számomra a 2019-es esztendő, jól ment a játék a válogatottban és a klubcsapatomban is, utóbbival bajnokságot nyertem, és a BL-ben is fut a szekér, mégsem számítottam egyéni el­ismerésre. Természetesen jólesik a díj, hiszen ez is egyfajta visszajelzése annak, hogy jól végzem a munkámat – ugyanakkor számomra a csapat sikere a legfontosabb. Az pedig különösen megtisztelő, hogy valamilyen szinten Kálmán Laci örökébe léptem.

– A PAOK ellen kemény, nehéz meccset vívtunk, a végére el is fáradtam – folytatta Perl Zoltán. – Az első félidő jól sikerült, komoly előnyre tettünk szert, aztán az ellenfelünk egy pontra zárkózott. Nem törtünk meg, sőt tudtunk újítani, és nagy csatában ki­csikartuk a roppant fontos győzelmet – így versenyben maradtunk a továbbjutásért. De azért is volt számunkra fontos a görögországi meccs, mert szerettük volna feledtetni szurkolóinkkal a körmendi kisiklást. Most következik a Paks, egy kiváló kerettel bíró, erős ellenfél. De kicsit kiszámíthatatlan csapatnak tűnik, ha jó napot fog ki, ha ülnek a dobásai, akkor bárkit meg tud verni. Ugyanakkor tud szenvedni is – ezt láttuk, amikor legutóbb hazai pályán esélyesként kapott ki a Szolnoktól. Le kell védenünk az egy-egyeket, ügyelnünk kell a betörésekre, a kiosztásokra. Ha nem tudnak szabadon dobni a paksi játékosok, akkor rendben leszünk. Megpróbáljuk az első perctől a saját játékunkat játszani, a saját tempónkban kosarazni. A paksi meccs után kapunk két, talán három nap pihenőt – de előtte győznünk kell!