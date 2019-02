Falco–Paks és Körmend–Jászberény mérkőzések a Magyar Kupa negyeddöntőjében

Csütörtökön megkezdi szereplését a kosárlabda Magyar Kupa győri nyolcas döntőjében a két vasi alakulat: 13 órakor Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Paks, 15.30-kor pedig Egis Körmend–Jászberény negyeddöntőt rendeznek.

Csütörtöktől szombatig a győri Audi Aréna ad otthont a férfi kosárlabda Magyar Kupa nyolcas döntőjének, amelyen az a nyolc csapat vehet részt, amely az alapszakasz félidejében a tabella első nyolc helyének valamelyikét foglalta el – így maradt le például a győri tornáról a négyszeres kupagyőztes Alba Fehérvár. Ott van viszont a mezőnyben az Egis Körmend és a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely. A Körmend nyolcadik kupaelsőségére hajt, míg a Falco először gyűjthetné be az aranyérmet. Érdekesség, hogy az öt kupadöntőt elbukó szombathelyiek tavaly is bejutottak a fináléba, ám Debrecenben a Szolnok bizonyult jobbnak,

92-67 arányban.

A Falco verhetőnek tűnő ellenfelet kapott a negyeddöntőben. A gyenge szezont futó Paks rossz formában van, utolsó négy bajnokiját elbukta. Mégis kicsit talán meglepetésként hatott, hogy a Srecko Sekulovic helyére ideiglenesen kinevezett vezetőedzőt, Schmidt Bélát leváltották a héten, és a klub korábbi játékosát, a szezont szakosztályvezetőként, másodedzőként kezdő Jan Pavlíkot nevezték ki a helyére – ideiglenesen. Az ASE centert is igazolt a napokban, a 211 centis, 26 éves amerikai Amir Williams lett a csapat ötödik légiósa. A Falco idegenben (75-82) és Szombathelyen (83-72) is elverte a Paksot – ráadásul utóbbi találkozó nem is volt olyan régen, január 26-án csaptak össze a felek az Arena Savariában. Komoly meglepetés lenne, ha jelenlegi viharvert állapotában az ASE – amely vélhetően inkább a bajnokságra koncentrál – kiejtené a Falcót. Bár a szombathelyi gárda is nyögvenyelős meccseket játszott az utóbbi időszakban.

– A kupa teljesen más műfaj, mint a bajnokság, itt egyetlen mérkőzés dönt, egy meccsen pedig bármi megtörténhet, ezért mind a két csapatnak 50 százalékot adok a továbbjutásra – fogalmazott óvatosan Gasper Okorn, a

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Ismerjük az ellenfelünket, tudjuk, hogy mit kell játszani ellene. Ám azt is tudjuk, hogy a Paksnál komoly változások történtek az elmúlt napokban – amiből akár jól is kijöhet riválisunk. Türelmesen, csapatként kell kosaraznunk 40 percen keresztül. Készen állunk a mérkőzésre, motiváltak vagyunk, szeretnénk a lehető legtovább jutni a kupában – de egyelőre csak a Paks elleni találkozóra koncentrálunk. Az előző két bajnoki mérkőzésünkön nem volt tökéletes a játékunk, igyekeztünk kijavítani a hibáinkat. Bízom a csapatomban!

Az Egis Körmend kosárcsapata számára frissek az emlékek a Jászberény gárdájáról, hiszen múlt szombaton találkozott egymással a két együttes. A 19. bajnoki fordulóban magabiztosan, 18 ponttal nyert a piros-fekete csapat. Matthias Zollner vezetőedző azt mondta, hogy a győri mérkőzés más lesz. Ott ismét egálról indul a találkozó, ráadásul semleges közegben.

– A Jászberény elleni győztes bajnoki jókor jött a csapatomnak, mert két nagyon fájó idegenbeli vereség után fontos volt, hogy újra diadalt arassunk. A Jászberény erős csapat, kiváló edzőjük van, erősségük, hogy nagyon jól megtervezik a mérkőzéseiket. Még a viszonylag nagyarányú győzelem után sem szabad elbizakodnunk, mert Győrben, a Magyar Kupa nyitómeccsén tiszta lappal indulunk. Nehéz mérkőzés lesz, sokat készültünk rá. Nem véletlenül van a Jászberény a bajnoki tabella elején, közvetlenül mögöttünk. Edzőkollégám, Nikola Lazics nagyon tapasztalt, rutinos játékosokra épít.

Az ilyen csapatok ellen nehéz játszani, különösen akkor, amikor csupán három meccset kell nyerni ahhoz, hogy trófeát szerezhessen egy klub. A rutinos játékosok ezt jól tudják kezelni, és képesek alkalmazkodni ezekhez a helyzetekhez. Azért sem könnyű a sorsolásunk, mert ha előre gondolkodunk – és természetesen az a szándékunk, hogy továbblépjünk – akkor láthatjuk, hogy a sorozat erősebb ágán vagyunk. Várhatóan a Falco lehet az ellenfelünk az elődöntőben, és velük sem várható könnyű párharc, hiszen ők is közvetlen üldözőink a bajnokságban. A lényeg, hogy döntőt játsszunk Győrben, hiszen a bajnoki tabellán elfoglalt helyünk erre kötelez bennünket.