Falco–Szolnok, első mérkőzés

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság elődöntőjének első felvonásán a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a címvédő, kupagyőztes Szolnokot fogadja szombaton 18 órakor.

A két csapat jól ismeri egymást, hiszen nemcsak az alapszakaszban (Szolnok–Falco 88-68, Falco–Szolnok 87-77) csapott össze, hanem a FIBA Kupában (Szolnok–Falco 79-76, Falco–Szolnok 66-83) is, valamint a Magyar Kupa döntőjében (Szolnok–Falco 92-83). Aztán a bajnokság középszakaszában oda-vissza verte ellenfelét a remek formába lendült vasi alakulat (Falco–Szolnok 96-71, Szolnok–Falco 84-85). Vagyis a felek legutóbbi három meccse sárga-fekete diadallal zárult. Tegyük hozzá, hogy az elmúlt időszakban sok játékos bajlódott sérüléssel az Olajnál, és a mostani összecsapást is több szolnoki kosaras hagyja ki. A vendégek szakmai stábja sérülés miatt nem számíthat Kovács Péter, Strahinja Milosevic és Benke Szilárd játékára – Andrew Rowsey pedig családi problémákra hivatkozva hagyta el a csapatot. A negyeddöntőben a Falco sima 3-0-val lépte le a Kecskemétet, és a Szolnok is söpréssel jutott túl a Pakson. Az egyik fél három megnyert meccséig tartó sorozat esélyese a szurkolók, a szakma, a közvélemény szerint is a pályaelőnyben lévő, bővebb kerettel dolgozó Falco.

– Mindkét csapat magabiztos volt a negyeddöntőben, így mindenkinek volt ideje pihenni, felkészülni a következő feladatra – fogalmazott Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – A szezonban már hétszer találkoztunk egymással. De biztos vagyok benne, hogy a Szolnok megpróbál meglepni minket, lesznek apróbb változtatások a játékában. Abban is biztos vagyok, hogy kemény, nehéz mérkőzés vár ránk. A Szolnok az a Szolnok, a magyar bajnoki címvédő, a kupagyőztes. Tiszteletet parancsol a klub eredménysora, történelme. De jár a tisztelet például Vojvoda Dávidnak, Dragan Aleksicnek vagy Báder Mártonnak is. Ha valaki azt feltételezi, hogy Szolnok gondban van a sérült játékosai miatt, az bizony téved. Emlékezhetünk arra, hogy mi történt Győrben. A problémák csak még erősebbé teszik ellenfelünket – bizonyította ezt a negyeddöntőben a Paks ellen is. Ha le akarjuk győzni a Szolnokot, akkor a legjobb formánkat kell nyújtani. Negyven percen keresztül koncentráltan, csapatként kell játszanunk, és ügyelni a védekezésre, a lepattanókra. Okosnak kell lennünk, tudni kell kezelni a feszültséget, a nyomást. De véleményem szerint készen állunk a csatára, nem félünk, becsülettel felkészültünk, várjuk már, hogy elkezdődjön a párharc. Mindenki egészséges, Curry is felépült. Tudom, hogy a szurkolóink velünk lesznek, ismét számítunk a segítségükre!