Farkas Balázs most a bent maradásért hajt

Motivált és hisz a bent maradásban a múlt pénteken a Haladáshoz igazolt korábbi válogatott Farkas Balázs.

A nyíregyházi születésű Farkast a honi futball egyik legnagyobb tehetségének tartották, ám sérülései miatt (sem) tudta egyelőre azt a pályát befutni, amit jósoltak számára. Farkas futballozott Nyíregyházán, majd 2006-ban, 18 évesen igazolt a Dinamo Kijevhez. Itt négy évet töltött, először a tartalékcsapatban kapott lehetőséget, majd a felnőtteknél is bemutatkozott, a Manchester United is felfigyelt rá.

Azonban 2008-ban súlyos térdsérülést szenvedett, fél évet kihagyott. Kölcsönadták az akkor Videoton néven futó fehérváriaknak, ahol

talpizomszakadást szenvedett. Majd 2010 nyarán végleg hazaigazolt, szerepelt a Debrecenben, Győrben, Balmazújvárosban, az MTK-ban, a ZTE-ben – tavaly nyáron szerződött Soroksárra. Soroksáron ősszel háromszor volt kezdő, négyszer csereként lépett pályára.

Farkas összesen 41 NB I-es bajnokin két gólt szerzett, az NB II-ben 70-en nyolcat. Az ukrán első ligában öt találkozón kapott lehetőséget a korábbi U21-es korosztályos válogatott labdarúgó, aki 2006-ban és 2007-ben három alkalommal a felnőttválogatottban is futballozott. A Dinamo Kijevvel 2006/07-ben ukrán, a Debrecennel 2011/12-ben és a Győrrel 2012/13-ban magyar bajnok lett. A támadószekció több posztján is bevethető játékos a bajnokság végéig szerződött Szombathelyre.

– Egy futballista életében előfordul, hogy váltania kell, télen úgy éreztem, ennek eljött az ideje – mondta Farkas Balázs. – Örültem, amikor megkerestek a Haladástól és annak is, hogy Mátyus János vezetőedző jelezte: komolyan számít rám. Mivel kieső helyen állunk a tabellán, a bent maradás az elsődleges cél. Számomra pedig – amellett, hogy a csapatomat segítem – jó lehetőség a bizonyításra ez a fél év. Nagy kihívás lesz, de nem tartok semmitől, szeretnék sikeresen szerepelni a Haladással. Látom, hogy a Mátyus János vezette szakmai stáb milyen motiváltan dolgozik – én hiszek a bent maradásban. Nem egyszerű a helyzetünk, mert folyamatosan nyernünk kell. A védekezésünk rendben van, a támadójátékban muszáj fejlődnünk. Ami a Halival kapcsolatos emlékeimet illeti, az őszi, szombathelyi meccsen nem voltam a Soroksár keretében, de korábban – az MTK játékosaként – gólt is szereztem mostani csapatom ellen. Motivált vagyok, habitusomat mutatja, hogy súlyos sérüléseim után mindig talpra álltam és értem el sikereket pályafutásom során. És még szeretnék is. Most csak az lebeg a szemem előtt, hogy a Haladás ősztől is NB II-es legyen.