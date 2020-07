Fejlődni jöttek a Répcelakhoz

A következő szezonban két ambiciózus, rivális csapatokban már bizonyított játékossal bővült a Répcelaki SE szuperligás tekecsapatának felnőtt kerete. Bíró Patrik és Tóth Áron most nem ugyanabból a klubból érkezett, de korábban játszottak, sőt világbajnoki ezüstérmesek is voltak együtt.

A Répcelaki SE egyszeres bajnoki ezüst- és hatszoros bronz­érmes tekecsapata, amelynek a harmadik számú európai tornáról, az NBC Kupáról van már aranya, ezüstje és két bronza is, a minap búcsúztatta éljátékosát, Kakuk Leventét, aki Zalaegerszegen folytatja a pályafutását. A banketten hivatalosan is bemutatkoztak az új fiúk, köztük a felnőtt keretbe igazolt Bíró Patrik és Tóth Áron. Persze egyikük sem ismeretlen, hiszen ellenfélként jó ideje ismerősei, tisztelői a répcelakiaknak. Sőt, 2014-ben mindketten tagjai voltak annak az U23-as magyar csapatnak, amely világbajnoki ezüstérmet szerzett Brnóban. (Érdekesség, hogy annak az együttesnek volt tagja répce­laki játékosként Babos Tamás és Móricz Zoltán is – utóbbi máig a vasi csapatban tekézik. Második szezonját kezdi szeptemberben itt a szintén akkori csapattag Pintér Károly, és Brancsek János is játszott már répcelaki színekben.)

Bíró Patrik most a Ferencvárosi TC együttesétől érkezett a répcelakiakhoz. A Fővárosi Vízművekben kezdett, ahol 2004-től hat évet töltött el. Majd négy szezont az FTC-ben, egyet a Bp. Erőműben húzott le. A 2015/2016-os szezonban Szolnokon játszott, egy csapatban a most vele együtt érkező Tóth Áronnal. Aztán visszatért az FTC-hez, amellyel volt bronzérmes is az NBC Kupában. És most, négy szezon után választotta a Répcelakot.

– A 29 évemmel aránylag fiatal játékosnak számítok a tekében, és egy nagyon fiatal, ambiciózus csapathoz érkeztem, ahol alig 30 év az átlagéletkor. Nem hiszem, hogy valaha láttam ilyen fiatal élcsapatot, mindannyian a jövőt képviseljük. Azért választottam ezt a lehetőséget, mert egyénileg és klubszinten is szeretnék előbbre lépni, fejlődni. És a Répcelak magasabban jegyzett csapat, amely rendszeresen szerepel a nemzetközi porondon is.

Patrik már egy hónapja megkezdte a felkészülést. Budapesten él és dolgozik, de amikor csak módja van, jön Répcelakra edzeni, hogy minél jobban „belakja” a pályát.

– Hosszú évek óta járok ide, Répcelakra, a bajnokik mellett játszottam ezen a pályán Magyar Kupa-döntőt is, amit meg is nyertünk. De még mindig van mit kiismerni a pályán. Itt nem lehet lazítani, minden egyes gurításért meg kell dolgozni.

– Egyre magabiztosabb vagyok, egyre jobban megy a játék – mondta a szombati répcelaki edzés(ek) után a 27 éves, szintén budapesti Tóth Áron. – Jót tett a váltás, sokat segít a felkészülésben az edző Kiss Zsolt, a legkisebb hibát is igyekszik javítani.

Ahogy Bíró Patrikot a nagyapja, Áront édesapja ismertette meg a tekével. A rákoskerti és a Pénzügyőrben eltöltött évek után a BKV Előre csapatához kerülve ért az élvonalba, eleinte az ifiknél számítottak rá. Két szolnoki szezon után visszatért a BKV-hoz, a mögöttünk hagyott idényben pedig a Győr-Szol csapatának játékosa volt.

– Megdolgoztam érte, végigjártam minden szintet, mire felfigyeltek rám – folytatta Tóth Áron. – Az előző szezonom jól sikerült, de maximalista vagyok, még jobb szeretnék lenni és még nagyobb sikereket elérni a tekében, ezért fogadtam örömmel Kiss Zsolt megkeresését. Nem idegen a közeg, hiszen ismertük egymást, jóban voltunk eddig is a répcelaki játékosokkal. Jó a közösség, a háttérmunka, a felkészülés edzőtáborokkal, edzőmeccsekkel – sok lehetőség van a fejlődésre, és tetszik a kisvárosi miliő is. Remélem, az ideigazolásommal véget ér számomra a vándorélet.