Fejlődőpályán a Vasastól érkezett Szabó Bence

Az OB I-es Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) nyáron szerződtetett pólósa, Szabó Bence számára korábban mindig sötét ló volt jelenlegi csapata.

A vasiak nyáron igazolt hét pólósa közül a 23 éves Szabó Bence a Vasasból érkezett Szombathelyre. Szabó a ­BVSC-ben nevelkedett, az alapokat Szűcs Leventétől és a magyar válogatott szövetségi kapitányától, Märcz Tamástól tanulta. Két évvel ezelőtt igazolt a Vasasba – onnan pedig Szombathelyre a korábbi junior válogatott kerettag vízilabdázó.

– Amikor két éve csapatot váltottam, már felvettem a kapcsolatot dr. Vincze Balázzsal, az AVUS szakmai igazgatójával – mondta a kapásposzton szereplő Szabó Bence. – Ám az akkori fejemmel még nem akartam vidékre igazolni, inkább maradtam Budapesten. Aztán idén újra megkerestek a szombathelyiek, és most már igent mondtam. Ennek több oka is volt: egyrészt tetszett maga a csapat, sok mindenkit ismertem a gárdából, másrészt Matajsz Márk edzőről csak jókat hallottam. Sokat adok Szűcs Levente véleményére, ő azt mondta: ha fejlődni akarok, jó helyem lesz Szombathelyen. Dr. Vincze Balázs is leült velem és jelezte: ha jó játékos akarok lenni, akkor igazoljak ide. Egyébként korábban soha nem szerettem az AVUS ellen játszani, mióta feljutott, sötét ló volt számomra, nem tudtam, mire számíthatok: egy viszonylag egyszerűbb meccs­re, vagy beleszaladunk egy zakóba.

Kissnek kellemes és kellemetlen emléke is van az aligátorokról.

– Tavasszal akkori csapatommal, a Vasassal 14-13-ra kikaptunk Szombathelyen – folytatta Szabó. – Egyénileg siker, csapatként viszont kudarc volt a meccs. Az angyalföldi együttesből négy gólommal én lettem a legeredményesebb játékos, azzal a vereséggel viszont eldőlt, hogy csak a 13–16. helyért játszhatunk a folytatásban. Ráadásul Kiss Csabát fogtam, aki mellett alaposan megszenvedtem – nehéz ellene játszani, maradjunk annyiban. Akkor egyébként már tervben volt, hogy Szombathelyre szerződök, így némi pluszmotivációval szálltam vízbe. Az volt az egyik legjobb meccsem a bajnokságban. Ami a célokat illeti, védekezésben nagyon sokat szeretnék fejlődni és meghatározó játékossá válni. Csapatként viszont korai lenne megfogalmazni az elvárásokat, heten jöttünk, idő kell, mire összeállunk. Mindenesetre a tavalyi 12. helynél hátrább nem, csak előbb szeretnék végezni. Noha nemrég költöztem Szombathelyre, jól érzem magam – ebben persze nagy része van páromnak is, aki velem jött. Tetszik, élhető a város, el is adtam az autómat, mert olyan jól kiépített bicikliutak vannak, hogy bringával közlekedek. A fiúk befogadtak, Irmes Palit még a fővárosból ismertem, de a többiekkel is jóban vagyok.