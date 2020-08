Felavatták a felújított sporttelepet, átadták az új műfüves kispályát Egyházasrádócon

Felavatták a labdarúgó megyei I. osztályban szereplő Egyházasrádóci SE felújított, megszépült sporttelepét.

Egy újonnan épült műfüves pályát adtak át és a felújított sporttelepet avatták fel szombaton Egyházasrádócon – a sporttelepet dr. Németh Istvánról nevezték el. A büki gyógyfürdő vezetőjeként is ismert dr. Németh István hosszú időn át a rádóci sportélet egyik legfontosabb szereplője volt, élete végéig a csapat mellett állt, többek között az örökös tiszteletbeli elnöki posztot is betöltve. Az Egyházasrádóci SE labdarúgócsapata az ő irányításával érte el a legnagyobb sikerét, amikor a nyolcvanas évek végén bronzérmes lett a megyei I. osztályú labdarúgó-­bajnokságban.

Az aprólékosan megtervezett ünnepség kora délután kezdődött. A Vas Megyei Közgyűlést Nagy Gábor közgyűlési tag képviselte, a Magyar Labdarúgó-szövetség Vas Megyei Igazgatóságát pedig prof. dr. Gadányi Károly társadalmi elnök és Dobány Lajos igazgató. A rádóci egyesület részéről Szvoboda Tamás elnökhelyettes és Bali László ügyvezető mondott ünnepi beszédet. Szépszámú érdeklődő volt kíváncsi az átadóra, az avatóra.

– A sporttelep felújítását még 2014-ben kezdtük meg, vagyis munkás, igencsak fárasztó, hosszú időszak áll mögöttünk – nyilatkozta lapunknak Bali László. – A kis méretű műfüves pálya felépítésével elértünk egy olyan fontos mérföldkőhöz, hogy végre átadhattuk, felavathattuk a sporttelepünket. Most egy kicsit szusszanunk – de természetesen azért nem állunk le. Ugyanis vannak még terveink, álmaink. A következő lépésként szeretnénk például kibővíteni az öltözőépületet, és szerintem lenne létjogosultsága talán egy vagy két kisebb lelátónak is. Nem tagadom, büszke vagyok a dr. Németh Istvánról elnevezett sporttelepünkre – és köszönöm mindenkinek, aki csak egy kicsit is segített nekünk az elmúlt években!

A kicsik rögtön birtokba vették a kis méretű műfüves pályát, a klub utánpótláscsapatai játszottak bemutató mérkőzéseket. Majd a „Rádóci All-Star” elnevezésű erőpróbán egykori neves, ismert egyházasrádóci játékosok öltöttek ismét szerelést – és produkáltak egy igazán látványos, jó hangulatú gálameccset. A programsorozat színvonalas mini felkészülési tornával ért véget, amelyet a házigazda Egyházasrádóc nyert meg a Kapuvár és a Szarvaskend előtt. Jól sikerült a „harmadik félidő” is, ugyanis a szervezők gondoskodtak a bőséges ellátásról, éhesen és szomjasan nem távozott senki a tényleg impozáns rádóci sporttelepről.