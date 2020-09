Felfüggesztések a birkózóknál – Szabadfogású válogatottak pellengéren

A Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) felfüggesztette hat szabadfogású versenyző válogatott tagságát. Az egyikük ifj. Veréb István, a Haladás VSE világ- és többszörös Európa-bajnoki bronzérmese, aki felháborítónak tartja az eljárást.

A birkózószövetség honlapján és Facebook-oldalán tette közzé, hogy felfüggesztette hat szabadfogású versenyző, Mester Milán, Szurovszki Patrik, Lukács Botond, Juhász Balázs, Nagy Mihály és Veréb István válogatott tagságát. Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója úgy nyilatkozott, hogy 26 emberből csak 11 jelent meg a miskolci edzőtábor második hetén, a távol maradók egy része pedig elfogadhatatlan magyarázattal szolgált. „Még a saját egyesületük sem tudott arról, hogy nem vesznek részt a foglalkozáson, a szakvezetés, Dvorák László és Bánkuti Zsolt jelezte a szövetség felé a történteket. Tudtuk, hogy korábban is voltak problémák a válogatottban, de ez végleg kiverte a biztosítékot, a csapat edzőivel egyeztetve meghoztuk a döntést” – fogalmazott a közleményben Bácsi Péter. Dvorák László, a szabadfogásúak szövetségi kapitánya hozzátette, a tiszteletlenség és a „minősíthetetlen” hozzáállás miatt függesztették fel a sportolókat, a válogatottban nem tartanak igényt a munkájukra. „A történtek csak az utolsó cseppek voltak a pohárban: rendszeresen véleményezték az edzésen zajló programot, több kérésemet semmisnek tekintették” – panaszkodott az edző. Elmondta, a szóban forgó versenyzők elméletileg egy évig lesznek felfüggesztve, de „embere válogatja, kinél meddig tarthat ez”.

Bacsa Péter ügyvezető alelnök leszögezte, a szabadfogású válogatott magyar tagjai 2013 óta nem szereztek világbajnoki érmet vagy helyezést, azóta fokozatos, folyamatos és szemmel látható a romló morális csapatszellem és a szakmai színvonal csökkenése. Elmondása szerint a 2018-as budapesti világbajnokság után kinevezett Dvorák László, Bánkuti Zsolt edzőpáros munkáját egy kisebb csoport különféle egyéni érdekektől vezérelve a kezdetektől szabotálta. Az érintett versenyzőket a szövetség nem nevezi a nemzetközi és világversenyekre.

Természetesen megkérdeztük ifj. Veréb Istvánt a történtekről – a 33. évében járó birkózó tényleg 2013-ban szerezte vb-bronzát, de azért azt nem kellene elhallgatni, hogy mindhárom Eb-bronzát ez után – 2014-ben, 2017-ben és 2019-ben. Szóval eredménytelenségről az ő esetében nem illene beszélni.

– A miskolci edzőtábor első hetében ott voltam. Pénteken – miután a szövetségi kapitány Dvorák László nem volt jelen – az edző Bánkuti Zsolthoz fordultam, hogy szeretném megnézetni a térdem, mert terhelés után mindig bedagad – kezdte a harmadik olimpiáját célba vevő Veréb, aki dokumentumokkal is alá tudja támasztani saját verzióját. Bólintott rá. Betartottam minden szabályt; hívtam a keretorvost, aki megmondta, melyik orvoshoz menjek a Sportkórházba. Ezt aztán jeleztem a szakvezetőknek is. Hivatalos papírom van az orvosi vizsgálatról, ahol azt mondták, hogy egy MR-vizsgálatra is szükség lesz. Kiemelt sportolóként már másnapra kaptam időpontot, azt is elvégezték. Az eredménnyel, szakvéleménnyel jelentkeztem Molnár Szabolcs keretorvosnál, ő is adott véleményt. Ezt elküldtem Dvorák Lászlónak és Bánkuti Zsoltnak is, utóbbi reagált is rá. Egyébként jó hír, hogy műteni nem kell, injekciós kezelést javasoltak. Ezen a héten már Budapesten, a Körcsarnokban vannak a válogatott edzések. Hétfőn már ott voltam, mert ha a térdem nem is bír mindent, amit tudok, csinálok – szeretnék ismét olimpikon lenni. A konditerembe mentem. Bacsa Péter, a szövetség alelnöke jött, és azt mondta, az elnök úr szavait tolmácsolja – egy percben. Úgy tűnt, azt gondolják, hogy többen összebeszéltünk és szövetkeztünk. A csapattársaim nevében is mondhatom, hogy ez koholmány.

Veréb István azt sem hallgatja el, hogy miután ilyen kurtán-furcsán ellehetetlenítették, ott a helyszínen is kinyilvánította a nemtetszését.

– Felháborító és méltatlan ez az eljárás. Én erről a munkahelyről hivatalosan, minden szabályt betartva orvosi vizsgálatra kéredzkedtem el. Amikor megkérdeztem, mit tehettem volna még ennél többet, nem kaptam választ. Ezt nem akarom annyiban hagyni. Bízom a klubomban, hogy kiáll értem. Már eljuttattam Bokor Zsolt sportigazgatónak is minden dokumentumot. Ő azt mondja, a Haladás VSE várja a szövetség jelentkezését, egyelőre onnan még nem kaptak semmilyen hivatalos értesítést és indoklást felfüggesztésről.