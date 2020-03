Felfüggesztették a kézibajnokságot

Mivel a Magyar Kézilabda Szövetség péntek éjféltől felfüggesztette a versenyeit, ezért elmaradt a Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I-es női kézilabdacsapatának szombati, békéscsabai mérkőzése is.

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége március 14-én 0:00 órai hatállyal – további intézkedésig – valamennyi, a szövetség és a megyei szövetségek által kiírt bajnokság és kupasorozat mérkőzéseit felfüggesztette.

– Becsülettel felkészültünk a mérkőzésre, és pénteken elutaztunk Békéscsabára – tudtuk meg Marosán

Györgytől, a Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia mesterétől. – A szövetség közleménye már a szállásunkon, este tíz óra tájékában ért minket. Nagyon nehéz ebben a helyzetben mit mondani. Egyrészt egy motivált, sikerre éhes, jó formában lévő csapattal kellett közölnöm a hírt – készen álltunk az összecsapásra. Ugyanakkor viszont úgy gondolom, hogy az illetékesek felelős döntést hoztak: a legfontosabb az élet, az egészség védelme, ilyenkor másodlagos a sport. De bízom benne, hogy lesz még lehetőségünk arra ebben a szezonban, hogy megmutassuk a tudásunkat.

– Az NB I-es és az NB I/B-s csapatunk mellett további húsz utánpótlásgárdát működtetünk, több mint 300 gyerek kézilabdázik nálunk – jelezte Pődör Zoltán, az SZKKA elnöke. – Tehát a mi helyzetünk azért speciális. Nem kaptunk még részletekre is kiterjedő információt a szövetségtől, várjuk a profi liga állásfoglalását is. Amíg nem dől el, hogy mi lesz a felnőttbajnokságok sorsa, addig a játékosoknak edzésben kell maradniuk – elvileg. Ami azért nem lesz egyszerű, tekintve, hogy az egyetem bezárt, nincsen termünk. De az iskolák is bezártak, és a megye különböző sportcsarnokai is egymás után zárják be a kapukat. Az utánpótláscsapatok edzéseit értelemszerűen felfüggesztettük, tekintve, hogy az iskolába sem járhatnak. Igyekszünk felelősen gondolkodni, tartjuk magunkat az illetékes szervek előírásaihoz – és erre kérjük a közösségünk tagjait is. És természetesen szeretnénk mielőbb minden részletre, kérdésre kiterjedő válaszokat kapni a Magyar Kézilabda Szövetségtől. Minden tekintetben nehéz időszak vár ránk.